Banfield se quedó con el invicto de San Lorenzo

San Lorenzo, escolta de Boca Juniors, cayó ante Banfield por 1 a 0 en el encuentro que disputaron ayer en el Nuevo Gasómetro por la octava fecha de la Superliga de Fútbol.

Pablo Mouche a los 16m del primer tiempo anotó el gol del visitante y Nicolás Blandi desperdició un penal para el local a los 24 minutos de la misma etapa.

San Lorenzo, que inició la jornada como escolta de Boca (21) con quince puntos podrá ser alcanzado y superado por varios equipos al finalizar la fecha, mientras que Banfield quedó séptimo con 14 unidades.

Los primeros 45 minutos fueron parejos pero la visita encontró el gol tras un corner a favor, con una definición del ex Boca desde el borde del área grande, en el mejor momento de San Lorenzo.

A los pocos minutos el “Ciclón” tuvo una chance inmejorable para igualar, un penal tras una dudosa jugada en que la pelota pegó en la mano de Eric Remedi, pero el capitán Blandi la quiso picar y Facundo Altamirano se quedó con el balón.

Esto afectó al equipo azulgrana, que tuvo a sus mejores exponentes en Ezequiel Cerutti y Fernando Belluschi, mientras que en el Taladro se destacaron Pablo Mouche, Nicolás Bertolo y Altamirano.

En el complemento Cerutti fue el más activo pero, en soledad, no pudo generar ninguna jugada de peligro. Así pasaron los minutos y San Lorenzo tuvo el manejo de la pelota, pero recién logró inquietar a Altamirano sobre el final, con más ganas que fútbol.

Banfield se aferró al resultado, por la importancia de un triunfo en condición de visitante y además porque le quitó el invicto en el campeonato a San Lorenzo.

Como es característico de los equipos dirigidos por Julio Falcioni, Banfield se cerró bien atrás ante un equipo que nunca encontró el camino para generar jugadas claras en el segundo tiempo.

Claudio Pampa Biaggio, el histórico goleador ahora en su rol de técnico, intentó torcer el rumbo con las variantes pero no alcanzó y tuvo su primera derrota al frente del primer equipo.

Por la novena fecha de la Superliga Argentina de Fútbol Banfield recibirá a Temperley, mientras que San Lorenzo se medirá ante San Martin en San Juan.