José Luis Cornago: "Las críticas se aceptan, las agresiones no"

José Luis Cornago es el secretario de la comisión directiva de Sarmiento. Hace más de diez años que integra el grupo de dirigentes que le dio muchas alegrías al hincha del Verde.

En las buenas y en la malas, Cornago está, da la cara y habla. Como lo hizo ayer en este diario, en una charla exclusiva donde habló de los principales temas de actualidad.

- ¿Qué opinión le merece el pedido de licencia de Fernando Chiófalo?

- Es una situación personal. Por una cuestión de cercanía, tanto sea por estar juntos en el club o por la relación de amistad que tenemos, creo que es entendible. Fernando necesitaba alejarse por un tiempo, nos manifestó esa necesidad, lógicamente lo entendimos y ahora habrá que esperar a que lo pueda resolver. No puedo dejar de decir que un poco nos sorprendió su pedido pero lo aceptamos. Si lo pidió es porque lo necesitaba. De todas maneras él sigue estando ligado a las cuestiones del club y los que quedamos seguimos unidos, consultándolo en las situaciones que creemos correspondientes.

- ¿Cuál es su opinión como amigo?

- Son golpes que la vida te da. Ahora yo lo veo un poco mejor. Son situaciones que a todos se nos pueden presentar y que tenemos que tratar de resolver. Generalmente hay que esperar a que pase un tiempo. Todo es entendible, tiene solución y estoy convencido que con el tiempo va a estar mejor.

- El trabajo del dirigente es complicado, se le quita tiempo a la familia.

- Es muy difícil, tampoco nos quejamos porque es lo que elegimos. El club te saca tiempo que uno le puede dedicar a su trabajo, a su familia, en definitiva a su vida personal. En Sarmiento llevamos un período muy largo, son más de diez años. Es mucho tiempo el que le dedicamos al club y eso a la larga puede generar algunos problemas.

- ¿Qué cambios se realizaron con el alejamiento de Chiófalo?

- Pablo Molins pasó a ser el presidente. Hasta el 31 de diciembre será así. El resto quedó como estaba. Seguimos con la misma energía, trabajando más que nunca para seguir adelante.

- ¿Cómo vive el momento deportivo?

- Arrancamos el campeonato de una manera que no esperábamos. Hubo un cambio de técnico y creo que la situación cambió un poquito. Ahora esperemos seguir en el buen camino. Nos toca una parada complicada, en San Luis, donde ojalá podamos seguir sumando. Ya hemos logrado ganar un partido, que era algo que estábamos necesitando. La ilusión de estar arriba sigue intacta. Son siete puntos los que nos separan de los punteros, no es una gran diferencia, así que creo que todavía estamos en camino. Pero todos sabemos que sumando siempre se trabaja mejor en la semana.

- El hincha cuestionó mucho la continuidad de Fernando Quiroz y al principio también la elección de Iván Delfino.

- Los cuestionamientos existieron siempre. No quedan dudas que todos no van a estar de acuerdo siempre con las decisiones que tomamos. No sé si hace falta decirlo pero nosotros siempre queremos lo mejor para el club. Nos podemos equivocar como todos, pero siempre buscando lo mejor para nuestro club. Todos somos hinchas y lo que se expresa en las redes sociales no lo veo mal, siempre que sea con respeto. A nosotros, hoy, nos toca pensar como dirigentes y no como hinchas. Cuando hacés las cosas bien hay gente que cuestiona, así que imaginate. Pero siempre con respeto, cuando vemos que hay agresiones personales, ahí la cosa cambia. Las críticas se aceptan pero las agresiones no. Esto es un club de fútbol, donde todos queremos lo mejor.



- Otros de los temas que interesa mucho es el nuevo predio que se compró, donde se edificará el centro de alto rendimiento. ¿Qué trabajos se realizan en la actualidad?

- Ahora estamos solucionando un problema que surgió con un lote lindero que está con mucha agua. El municipio está trabajando en la zona, tratando de bajar el agua. Una vez que esto se solucione, la idea es trabajar en el predio con los pasos que estaban previstos. Ya hicimos algunos trabajos, como las marcaciones de las canchas y ahora faltaría completar las tareas de nivelación, pero las máquinas no pueden entrar por este problemita que tenemos con el agua. Avanzamos en la medida de lo posible, sabiendo que es un proyecto a largo plazo.

- Para lo último, lo que quieras agregar.

- Que nos sigan acompañando. Este grupo de dirigentes quiere lo mejor para el club, todo lo que hacemos es con ese objetivo. Nos podemos equivocar, pero siempre buscando lo mejor para Sarmiento.