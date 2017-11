Newbery visita a Everton con la chance de lograr la permanencia

"El objetivo para esta temporada es lograr la permanencia", dijo el presidente de Jorge Newbery, Lautaro Mazzutti, antes de que el club de nuestra ciudad comience su participación en el Torneo Federal B. Y faltando tres fechas para el final de la primera etapa, el "Aviador" tiene hoy la chance de cumplir con ese objetivo.

El equipo que conduce tácticamente Marcelo Messina juega hoy en La Plata frente a Everton y si logra una victoria habrá logrado la permanencia. El partido arranca a las 16 y será arbitrado por Ariel Méndez, de Luján.

El once inicial para hoy, sería con Oscar De Giulio, Ian Benítez, Emilio Godoy, Gonzalo Kearney, Jorge Molina, Diego Carballo, Brian Aldas, Bernardo Delfini, Gastón Malnero, Rodrigo Galante y Gastón Campos.

También en el marco de la fecha 16, hoy, a las 16, Camioneros recibirá en su estadio a Viamonte Fútbol Club de Los Toldos. El capítulo 16 se completará mañana domingo con los siguientes encuentros: Bragado vs. Independiente de Chivilcoy juegan a las 15; Mercedes vs. Adip de La Plata, también a las 15; y El Linqueño recibe a Criba de La Plata a las 15.30.

Faltando tres fechas para el final de la etapa clasificatoria, cabe recordar que pasarán a la siguiente ronda los dos primeros de cada zona, sumando en total 32 equipos.

En cuanto al régimen de descenso, finalizada esta primera etapa se confeccionará por zona la tabla general de posiciones. Los ubicados en el último lugar de cada una de las tablas descenderán al Torneo Federal “C” Edición 2017 (Total: 16 equipos). En todos los casos de empates en puntos de dos o más clubes de la misma zona, a los fines de determinar descensos se realizarán partidos definitorios entre ellos, de acuerdo a lo establecido en el Art. 111 del Reglamento General de la AFA.

En el camino final para evitar el descenso, a Jorge Newbery le quedan los siguientes partidos: hoy, por la 16ta. fecha, visita a Everton; 17ma. fecha (12/11/17): de visitante frente a Viamonte FC; y 18va. fecha (19/11/17): de local frente a Adip de La Plata.