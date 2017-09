Scocco: "La salida de Alario no me genera presión"

El delantero de River Plata Ignacio Scocco aseguró este martes que la ida de Lucas Alario al fútbol alemán no le genera una presión extra por hacer goles, después del entrenamiento matutino que el equipo realizó en el River Camp de Ezeiza.



"Asumo la responsabilidad, no me genera presión. Si se quedaba Alario o no, sabía que a un delantero le iban a exigir goles", declaró.



"Nacho" Scocco, uno de los refuerzos que llegó a River en julio último, manifestó: "No soy un delantero que sólo vive de los goles. Eso lo dije al llegar y lo repito. Me gusta salir a jugar y asistir. Ahora todo dependerá de los partidos, sé lo que quiere el entrenador (Marcelo Gallardo)".



Sobre la salida de Alario, quien pasó a Bayer Leverkusen, el ex jugador de Newell's agregó que "tomó la mejor decisión para él y está bien. Nosotros tenemos que dar vuelta la página y pensar para delante y dar lo mejor todos para que el equipo funcione".