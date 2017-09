Messi y Acuña los más destacados en el empate ante Venezuela

A continuación el detalle de la actuación individual de todos los jugadores argentinos:



Sergio Romero (5): No tuvo participación en el primer tiempo y en el complemento quedó con poco para hacer en el gol de la visita y contuvo un disparo leve de tiro libre.



Javier Mascherano (5): Como lo había anticipado Jorge Sampaoli en conferencia de prensa, el `Jefecito' aportó mucho como stopper derecho, no solo en la faceta defensiva, en la cual no tuvo complicaciones, sino que también por momentos condujo al equipo para adelantarlo e incluso realizó una de las asistencias más claras que no pudo capitalizar Mauro Icardi. Su partido se vió opacado por el error en el gol, donde salió a apretar muy lejos y eso ayudó a que el equipo se descompensara.



Federico Fazio (5): El zaguero de Roma de Italia no perdió nunca en el juego aéreo, sus casi dos metros de altura lo ayudaron, y además fue correcto a la hora de jugar y ganó todas las pocas veces que quedo expuesto.



Nicolás Otamendi (6): Tal vez el defensor con menos trabajo, ya que Venezuela atacó más por la otra banda y por el centro, pero no cometió errores y auxilió a una defensa descompensada.



Lautaro Acosta (5): El delantero de Lanús hizo toda la banda derecha y si bien le faltó la puntada final generó peligro y retrocedió para ayudar en defensa, no brilló pero cumplió.



Éver Banega (4): Jugó suelto por el medio e hizo lo que se esperaba, intentó ser el socio de Messi en el juego corto y también ayudó en los relevos en la mitad de cancha. Pero en el complemento perdió claridad, abusó del traslado de pelota y ese error le costó el gol al seleccionado 'albiceleste'.



Guido Pizarro (5): El ex Lanús jugó solo como volante central pero no se notó, porque cortó jugadas, presionó y repartió bien la pelota.



Lionel Messi (7): El mejor jugador del mundo alternó momentos fuera del circuito de juego con jugadas en las cuales ni entre cinco rivales pudieron quitarle la pelota. Asistió a sus compañeros, remató al arco y se ganó varias veces la ovación del público local. En el complemento mermó su nivel, pero así y todo fue de lo más claro y peligroso del equipo.



Ángel Di María (5): 'Fideo' disputó unos primeros 25 minutos muy buenos, contrariamente a lo que brindó la fecha pasada ante Uruguay, cuando desbordó y sus centros fueron peligrosos sin ser perfectos, pero una nueva lesión muscular lo dejó afuera del encuentro.



Paulo Dybala (5): El cordobés tuvo dos jugadas para anotar y no lo logró, sin jugar mal está lejos de la versión que da en Juventus de Italia.



Mauro Icardi (4): El delantero y capitán de Inter de Italia tuvo varias jugadas para definir pero por impericia o por llegar tarde no las supo aprovechar. Sería injusto hablar de un mal partido pero el empate final hace lamentar cada chance despediciada.



Marcos Acuña (7): Ingresó por el lesionado Di María y estuvo imparable, la jugada del empate es toda merito suyo. El lateral derecho venezolano perdió todas las jugadas por el ex Racing.



Darío Benedetto (4): El 'Pipa', goleador de Boca en el torneo local, entró en el peor momento colectivo del equipo y tuvo poco en contacto con la pelota.



Javier Pastore (3): El 'Flaco' entró por Icardi para darle ese toque final que le faltó al equipo pero no logró su cometido, erró un mano a mano y perdió dos pelotas que generaron sendos contraataques de la 'Vinotinto'.