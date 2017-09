Fiel a su estilo, Fantino destrozó a la Selección Argentina

Totalmente disconforme por la actuación de la Selección Argentina frente a Venezuela, Alejandro Fantino no tuvo reparo alguno a la hora de criticar duramente a los futbolistas nacionales.

“La verdad que entre ver jugar a Mascherano marcando atrás a los venezolanos y ver los libros de Sarlo prefiero quedarme con esto ultimo”, comenzó su fuerte editorial en la última edición de Animales Sueltos.

Sin pelos en la lengua, el polémico conductor fue más allá y se la agarró con sus colegas: “Seria bueno que ahora vayan a los archivos y busquen a todos los periodistas lamebotas de la Selección, a los chupaculos que hablaban del rey Mascherano, el rey Messi. Vayan y pongan canales de cable y busquen aquellos que nos mataban cuando nosotros decíamos las cosas que terminaron pasando”.

Por su parte, se refirió al factor anímico que, claramente, influye en las cabezas de los jugadores argentinos. “Di Maria se desgarró nuevamente por la presión que no resiste vivir porque es un crack donde juega, pero… ¡se desgarró contra Venezuela! Eso es tensión, es nervio puro, es más ahora me hice fanático de la Selección, quiero que ganen los dos partidos que faltan y vayan al Mundial porque en algún punto todas la criticas que hicimos acá y le dijimos a Bauza era para que Argentina cambie y poder jugar de otra manera, pero no damos dos pases seguidos, aburren”, analizó Fantino en la noche de este martes.

No obstante, también opinó que “al Mundial vamos a ir” porque consideró que “le vamos a ganar a Perú”. Al margen, aclaró que “hay jugadores que han cumplido un ciclo” como Mascherano, al cual lo vio “lento”.