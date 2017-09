Debuta el Sub 15

HOY

Hoy, a partir de las 20.30, el Seleccionado de Fútbol Sub 15 de Junín debutará en el Campeonato Unión de Ligas de la Región Pampeana Norte. Recibirá al combinado de Vedia en la cancha de River Plate.

Cabe recordar que el certamen que dará comienzo hoy se ha conformado en dos zonas y por la "A" juegan los seleccionados de las ligas de Salto Argentino, Escobar, Pergamino y San Nicolás; mientras que por el grupo "B" se medirán los combinados de las ligas de Lincoln, Junín, Bragado y Vedia.

Para esta primera fecha, los partidos son: Escobar vs. Pergamino y Salto vs. San Nicolás; y Bragado vs. Lincoln y Liga Deportiva del Oeste de Junín vs. Vedia.