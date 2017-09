El ecuatoriano Christian Alemán sería titular ante Defensa y Justicia

ESTUDIANTES DE LA PLATA

El ecuatoriano Christian Alemán jugaría su primer partido como titular en el fútbol argentino en Estudiantes, cuando el equipo de La Plata reciba el sábado a Defensa y Justicia, mientras que la duda del entrenador Gustavo Matosas pasa por el andarivel izquierdo de la mitad de la cancha, donde pelean por un puesto Lucas Rodríguez y Sebastián Dubarbier.

Alemán jugó 17 minutos frente a Nacional en Paraguay por la Copa Sudamericana e ingresó en el inicio del segundo tiempo en el debut en la Superliga ante Arsenal de Sarandí, donde convirtió el gol de la victoria.

En total sumó 52 minutos y mostró una buena adaptación al equipo, mientras que el sábado en el amistoso contra Temperley actuó los 70 minutos y anotó el segundo gol.

De confirmarse la tendencia, el ecuatoriano entrará por el colombiano Juan Ferney Otero, quien está con un fuerte dolor en la zona lumbar, que le impidió entrenarse esta mañana.

La duda de Rodríguez o Dubarbier se debe a que el segundo, ex Almería, viene de un desgarro y no lo quieren arriesgar hasta que no esté en óptimas condiciones, a pesar de que hoy se entrenó sin dolores y el sábado jugó 35 minutos. La idea es esperarlo hasta el partido con Colón el viernes 15 o directamente hasta el martes 19 para la revancha de Copa Sudamericana.

El que tampoco estará a las órdenes del cuerpo técnico para el choque con el conjunto de Florencio Varela es Rodrigo Braña, quien se recupera de una distensión y sigue con tareas diferenciadas.

Hoy será el día clave para el cuerpo técnico ya que Matosas decidirá el 11 que se mida contra el "Halcón", por lo que el equipo podría formar con Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Leandro Desábato y Lucas Diarte; Israel Damonte y Fernando Zuqui; Christian Alemán, Gastón Fernández y Rodríguez o Dubarbier; Mariano Pavone.

Mientras tanto desde la dirigencia aguardan que llegue la habilitación de Matías Catalán, cuyo transfer aún no fue enviado por la Federación mexicana, ya que es un futbolista muy considerado por el entrenador.