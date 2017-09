Luciano Lollo se resintió de su lesión, será operado y no jugará hasta 2018

RIVER PLATE

A la salida de Lucas Alario, la derrota en el Superclásico con Boca en San Juan y la preocupación por el nivel de juego del equipo, River le suma ahora la mala noticia de la recaída de Luciano Lollo de la lesión en los dedos gordos de sus pies.

La historia de este caso es larga, tanto que desde que el ex defensor de Racing llegó al club de Núñez, en junio de 2016, apenas jugó cinco partidos con la camiseta millonaria.

Todo empezó el 3 de marzo de 2016 cuando Lollo, entonces jugador de Racing, sufrió la fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo al intentar evitar un remate de Andrés Chávez en un partido contra Boca por la fase de grupos de la Copa Libertadores (0 a 0).

Una semana después el jugador se sometió a su primera operación y no volvió a jugar sino hasta el 25 de mayo siguiente, exactamente siete meses y un día después de haber pasado por el quirófano. En ese tiempo afuera de las canchas se produjo su pase a River pero el regreso no fue el esperado ya que ocurrió en un partido de Copa Argentina ante Gimnasia y Tiro de Salta (2 a 0) en una noche en la que apenas estuvo 24 minutos en cancha debido a las molestias que sintió.

Así, el cuerpo médico de River decidió que el cordobés, por quien pagó cerca de 3,5 millones de dólares, volviera a operarse. Esta segunda intervención fue en octubre de 2016 y entonces se desató una gran polémica en derredor de su contratación, la que no había convencido a los hinchas incluso desde antes de que el vínculo fuera formal debido a que el jugador no había superado la revisión médica. Fue Enzo Francescoli quien dijo por entonces que "no fue un error haberlo contratado. Será un error si después de esta intervención las cosas no salen bien y no puede jugar".

Lollo recién pudo volver a estar a disposición de Marcelo Gallardo en abril de 2017 pero nunca logró sentirse en plenitud para jugar. Ahora aparece esta nueva recaída de su lesión, la que lo hace perder flexibilidad en los dedos gordos de ambos pies. En esta instancia se estima que la recuperación le demandará unos tres meses, con lo cual ya no jugará hasta 2018 debido a que en diciembre se termina la actividad oficial.