Sarmiento se enfrenta a Sacachispas

COPA ARGENTINA

Noticias Relacionadas Probables formaciones

Llegó la hora de la verdad. Sarmiento, que se prepara para el inicio del campeonato de la B Nacional, se enfrentará esta noche con Sacachispas, de la Primera B, en un partido válido por los 16avos. de final de la Copa Argentina.

El encuentro se disputará desde las 21.10 en el estadio Julio Humberto Grondona, de Arsenal de Sarandí, con Pablo Dóvalo como árbitro.

En los 32avos, Sarmiento, cuando todavía jugaba en Primera, se impuso por 1-0 a Brown de Adrogué, mientras que Sacachispas, que por entonces líderaba la Primera C, sorprendió al dejar en el camino a Arsenal tras empatar 1-1 e imponerse 6-5 en la definición por penales.

El ganador de este cruce se verá en los octavos de final con el vencedor del duelo entre Independiente y Atlético de Tucumán.

El entrenador de Sarmiento, Fernando "Teté" Quiroz no confirmó el equipo, pero se presume que en este choque trascendental, el primero oficial tras el descenso, probará el once inicial de cara al debut en la B Nacional, el sábado 16 de septiembre frente a Quilmes, como local, a las 15.30.

Para esta noche, el Verde formaría con Fernando Pellegrino; Javier Capelli, Ariel Kippes, Lucas Landa y Ramiro Arias; Iván Etevenaux, Fermín Antonini, Luis Yamil Garnier y Gonzalo Bazán; Patricio Vidal y Joaquín Boghossian.

Además de esos once futbolistas, integran la lista de concentrados, de la que saldrá el banco de suplentes: el arquero Manuel Vicentini; los defensores Maximiliano Méndez y Matías Sarulyte; los volantes Sergio Quiroga y Nicolás Rinaldi; y los delanteros Joaquín Vivani, Ignacio Cacheiro y "El Tanque" Héctor Cuevas.

Cabe recordar que el volante Guillermo Farré, incorporación de Sarmiento para esta temporada, no estará presente por el partido de Copa ya que debe cumplir una fecha de suspensión.

Por su parte, Sacachispas, que este año se volvió la sensación de la Copa Argentina de la Primera C por entrar a la cancha con máscaras de superhéroes o disfraces, tratará de dar otro golpe de escena y seguir avanzando.

El entrenador del 'Lila', Norberto D'Angelo, repetiría el mismo equipo titular que venció por 1-0 a Talleres de Remedios de Escalada, con gol de Eduardo Dos Santos, en el debut en el torneo de la Primera B Metropolitana.