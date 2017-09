Argentina empató con Venezuela y complicó su clasificación al Mundial

ELIMINATORIAS

La Argentina recibió a Venezuela con la obligación de ganar para encaminar la clasificación al Mundial que organizará Rusia el próximo año. Las derrotas de Chile, el empate de Colombia, la caída de Ecuador en Quito y la derrota de Paraguay jugaron a favor del elenco albiceleste, que no pudo aprovechar para despegarse.

Desde los primeros movimientos presionó a su rival contra el arco defendido por Wuilker Fariñez Aray, pero ese ímpetu se fue apagando.

A los 90 segundos de iniciado el pleito Javier Mascherano envió una asistencia precisa para dejar mano a mano a Mauro Icardi, pero el capitán del Inter definió mal y el arquero desvió con el pie derecho.

La acción fue una clara muestra de lo que se observaría durante todo el espectáculo.

Unos instantes más tarde, una extraordinaria individualidad de Ángel Di María volvió a poner al delantero frente al guardameta visitante. Adentro del área chica el rosarino se nubló y falló en lo que merecía ser el prematuro tanto local.

Como si se tratara de una pesadilla para el hombre pretendido por el público criollo, una combinación entre Lionel Messi y el Fideo volvió exponer las dificultades de Icardi.

Enorme pase profundo de la Pulga, extraordinaria habilitación del ex Rosario Central y la ausencia de oportunismo del atacante surgido de la Masía volvió a mantener el cero.

En menos de un cuarto de hora los de Jorge Sampaoli ya habían hecho méritos para ponerse en ventaja. Otra clara ocasión creada por Lautaro Acosta y terminada por Éver Banega aparentaba tener destino de gol, pero la cabeza de Jhon Chancellor evitó la conquista.

La falta de efectividad del nueve se observó en otro centro rasante de Di María. Si bien Mauro anticipó bien, su remate volvió a ser desviado por el juvenil de 19 años que estaba en el arco venezolano. Además, Paulo Dybala no llegó para concretar el grito ansiado que necesitaba el Monumental.

Las preocupaciones para el entrenador de Casilda llegaron cuando Di María pidió el cambio por una lesión muscular. El ingreso de Marcos Acuña le dio más equilibrio al equipo, pero le quitó explosión. Sin embargo, en su primera intervención el Huevo descargó para Dybala y la Joya envió su disparo por encima del travesaño. El monólogo se mantenía en cero debido a la falta de precisión en el último toque y al sacrificio defensivo de la Vinotinto.

En el inicio del complemento se estableció la sorpresa. A los 4 minutos Víctor García recuperó una pelota e improvisó un contragolpe en el que trianguló con Sergio Córdova y John Murillo.

El mal retroceso argentino desprotegió a Sergio Romero y el atacante del Kasimpasa de Turquía resolvió con frialdad: 1 a 0 y silencio atroz.

Por suerte para los criollos Marcos Acuña evitó la desesperación. En la escena siguiente, el ex Racing avanzó por el sector izquierdo y envió un buscapié punzante para que Rolf Feltscher se lleve por delante a la pelota y convierta contra su propia valla: 1 a 1, respiro y tiempo para buscar el triunfo.

Sin embargo, los cambios que planeó Sampaoli no dieron los resultados esperados, y la ausencia de ideas ofensivas complicaron el futuro argentino.

A dos fechas para la finalización de la Eliminatoria, Argentina tiene hipotecada su participación en el próximo Mundial. El 5 de octubre recibirá a Perú y el 10 visitará a Ecuador en la altura de Quito.