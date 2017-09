“Se le escapó la tortuga al no convocar a Higuaín”

MARADONA

Diego Maradona cuestionó ayer a Jorge Sampaoli, porque “al no convocar a (Gonzalo) Higuaín se le escapó la tortuga, y si encima lo reemplazó por (Mauro) Icardi pensando que iba a encontrar al nuevo (Gabriel) Batistuta, le erró lejos”.

“Hoy veo como forma la selección argentina y me asusto. Creo que hay mejores jugadores que los que elige Sampaoli”, empezó sus críticas al director técnico argentino.

“Por ejemplo, si quisieron encontrar en Icardi a Batistuta, le erraron muy lejos. Lo que pasa es que llegó a la selección porque (Javier) Zanetti actúa como su representante, le disparó también al vicepresidente de Inter, de Italia.

Y sobre este punto fue muy preciso al revelar una infidencia del antecesor de Sampaoli en la selección nacional. “Un día hablé con el 'Patón' (Edgardo Bauza) y me dijo que tenía tres llamados de Wanda Nara. ¿Cómo encontró mi número de teléfono?, me dijo asombrado”.