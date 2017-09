Boca enviará a un kinesiólogo por un mes para adecuar físicamente a Tevez de cara al 2018

DESICIÓN

Boca mandará al kinesiólogo Sergio Brozzi a China por un mes para adecuar físicamente al delantero Carlos Tevez, quien volverá al club a fin de año.

Brozzi, integrante del cuerpo médico del club, estará supervisado por Javier Valdecantos, preparador físico del plantel que encabeza Guillermo Barros Schelotto.

Tevez, actualmente jugador de Shanghái Shenhua de la Superliga de China, volverá a Boca a fin del 2017 a cambio de 6.000.000 de dólares. Boca tiene prioridad por encima de los demás clubes para repatriar al "Apache", quien no se adaptó al fútbol chino.

El plantel que dirige Guillermo Barros Schelotto se volverá a entrenar mañana desde las 9.30 en el predio de Casa Amarilla, con miras al encuentro del domingo a las 20.05 ante Lanús, en el Sur del Gran Buenos Aires, por la segunda fecha de la Superliga del fútbol argentino.

Boca viene de ganarle el sábado pasado a River Plate por 1-0, en un partido amistoso jugado en el estadio Bicentenario de San Juan, con un gol de Oscar Bénitez.

De Selección

Boca ganó el Superclásico en San Juan (1-0), y si bien no fue un partido de alto vuelo futbolístico, ambos clubes saben que no fue un encuentro más por más amistoso que sea. Por eso, Lisandro Magallán aceptó que el nivel de Fernando Gago ante River y también en los partidos anteriores viene siendo muy bueno. “Creo que siempre Gago es un jugador de Selección”, tiró el defensor. Y agregó: “Sería un orgullo que nos vuelva a representar”. Cabe destacar que el mediocampista fue el que le dio el pase largo a Junior Benítez en el gol del Xeneize.

“En la cancha no nos dimos cuenta lo de Gago. Cuando llegamos al vestuario nos enteramos”, aclaró Magallán, ya que el capitán de Boca le había avisado durante el partido a Guillermo Barros Schelotto que estaba desorientado a falta de pocos minutos para el final.