Newbery ganó y sube

FEDERAL B

Continúa la racha positiva para Jorge Newbery de Junín. Ayer, en su estadio, el conjunto que dirige tácticamente Marcelo Messina le ganó a Viamonte Fútbol Club por la mínima diferencia y de esa forma continúa escalando posiciones en la tabla de la Zona A de la Región Pampeana Norte, del Torneo Federal B.

Para el equipo de nuestra ciudad el partido no fue para nada fácil. En los primeros minutos de juego, la paridad en la acción fue notoria. Los pibes de Messina, que siempre respetan una idea de juego, tuvieron su premio a los 25 de esa etapa cuando Gastón Campos marcó de penal lo que sería el único tanto del encuentro.

En el complemento, el DT de Viamonte, el juninense Abel Oliver, le pidió a sus jugadores una mayor agresividad y por eso la visita arrinconó al Aviador en su arco. El Decano de Los Toldos probó de todas maneras pero nunca pudo vulnerar el arco defendido por Oscar Di Giulio.

En definitiva, Newbery aguantó el resultado y pudo lograr una victoria importantísima, que lo aleja del fondo de la tabla y que le permite ir olvidándose de la zona de descenso.

Todos los resultados y la próxima fecha

En el marco de la octava fecha del Torneo Federal B, por la Zona A de la Región Pampeana Norte, los resultados fueron los siguientes: Newbery 1 - Viamonte 0; El Linqueño 1 - 3 Camioneros; Bragado Club 3 - 3 Criba de La Plata; Mercedes 0 - 2 Independiente de Chivilcoy; y Everton de La Plata 1 - 0 Adip de La Plata.

En la novena fecha se enfrentarán: Viamonte FC vs. El Linqueño; Camioneros vs. Bragado Club; Criba vs. Club Mercedes; Independiente (Ch) vs. Everton; y Adip vs. Jorge Newbery.