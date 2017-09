Newbery recibe a Viamonte FC

FEDERAL B

Por la octava fecha del Torneo Nacional Federal B, hoy, a las 15.30, Jorge Newbery recibe en su estadio a Viamonte Fútbol Club de la localidad de Los Toldos. El árbitro del encuentro será Joaquín Gil, con las asistencias de los líneas Lucas Bruzzesi y Marcos Santos, terna oriunda de San Pedro.

También hoy se jugará el resto de los partidos de la Zona A de la Región Pampeana Norte. Se enfrentan: El Linqueño vs. Camioneros; Bragado Club vs. Criba de La Plata; Mercedes vs. Independiente de Chivilcoy; y Everton de La Plata vs. Adip de La Plata.