Ajustando las piezas

NOTICIAS DE SARMIENTO

Cuenta regresiva para un partido clave. El miércoles, a las 21.10, en el Estadio de Arsenal de Sarandí, Sarmiento jugará frente a Sacachispas por los 16avos de final de la Copa Argentina.

En busca de ganar y lograr el pase de ronda, el entrenador del Verde Fernando "Teté" Quiroz encabezará los últimos ensayos de fútbol en los que definirá el equipo titular. Por el momento, se cree que la alineación inicial estará integrada en su gran mayoría por los futbolistas que le ganaron a Rivadavia de Lincoln (Federal A) en el último amistoso.

Entre las principales novedades, el regreso de Patricio Vidal al equipo le dio una interesante cuota de dinamismo, sobre todo en ofensiva. En la zona donde el Verde necesita de efectividad, Joaquín Boghossian pareciera haber encontrado en Vidal a su socio ideal.

En el último amistoso de preparación, Quiroz quedó conforme con el rendimiento del equipo. Más allá de la victoria, por 1 a 0 con el tanto de Vidal, al entrenador le gustó la disposición de sus futbolistas en el campo de juego y el trato que se le intentó dar al balón.

No obstante, el DT mantiene ciertas dudas en la línea defensiva, donde aún no están definidos los cuatro titulares. Al respecto, el pibe Maximiliano Méndez viene teniendo buenas actuaciones y por estas horas le estaría ganando el puesto al "Gallo" Javier Capelli; mientras que Ramiro Arias se recuperó de su lesión en el tobillo y sería de la partido frente a Sacachispas.

En definitiva, por la Copa Argentina Sarmiento alinearía a Fernando Pellegrino; Méndez, Ariel Kippes, Lucas Landa y Arias; Iván Etevenaux, Fermín Antonini, Luis Yamil Garnier y Gonzalo Bazán; Vidal y Boghossian.

Sobre estos titulares, cabe recordar que el volante Guillermo Farré no podrá ser tenido en cuenta para este partido ya que debe cumplir una fecha de suspensión.

En busca de lograr el mejor funcionamiento de cara al partido de la copa, el plantel se entrenará hoy por la mañana en el predio Ciudad Deportiva y mañana tendrá un ensayo de fútbol en el "Eva Perón". Allí, en su estadio, Quiroz realizará la última evaluación de la que saldrán los once para un choque determinante.