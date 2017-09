Mascherano volvería por Mercado y Banega por Pizarro ante Venezuela

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

El subcapitán argentino, Javier Mascherano, se perfila como el reemplazante de Gabriel Mercado en el partido que el martes el seleccionado afrontará ante Venezuela en el estadio Monumental.

Mascherano, un emblema del equipo albiceleste en la última década, fue suplente en el empate sin goles frente a Uruguay en Montevideo y sería la alternativa del entrenador Jorge Sampaoli para ocupar el lugar que dejó vacante Mercado, quien se perderá el partido con la Vinotinto por acumulación de tarjetas amarillas.

Sampaoli probó a Mascherano como líbero antes de enfrentar a Uruguay y el jugador de Barcelona era la alternativa a Federico Fazio, pero la suspensión de Mercado y el buen desempeño del defensor de Roma inclinaría al entrenador a que sea el experimentado ex volante central quien se desempeña como stopper por derecha.

Mascherano participó ayer de un ensayo junto con los futbolistas que no jugaron o lo hicieron pocos minutos en Uruguay y se desempeñó en esa posición.

La otra variante para recibir a Venezuela es táctica, debido a que Ever Banega, a quien Sampaoli considera una pieza clave para darle volumen de juego al equipo en el centro del campo, reaparecerá después de cumplir una fecha de suspensión y reemplazará a Lucas Biglia o Guido Pizarra.

Aguardará el técnico albiceleste para saber cómo está físicamente Biglia, quien se recuperó antes de lo previsto de un desgarro, sumó unos pocos minutos el domingo en Milan y en Montevideo disputó todo el partido.



La otra incógnita pasa por el sector derecho del medio- campo, ya que Marcos Acuña no tuvo un buen partido, acaso incómodo por jugar con el perfil cambiado, y en su lugar podría estar desde el inicio Lautaro Acosta.

El seleccionado se entrenó en el predio de la AFA en Ezeiza, después del empate contra Uruguay en Montevideo.

Los dirigidos por Sampaoli regresaron al país apenas terminó el partido, en un vuelo charter, y tras descansar algunas horas realizaron la primera práctica pensando en el partido del martes en el Monumental.

Los futbolistas que disputaron el encuentro en la capital uruguaya, con Lionel Messi a la cabeza, realizaron trabajos regenerativos y apenas un leve trote alrededor de una de las canchas del predio, después de una charla con Sampaoli.

Después de esos pocos movimientos y de algunos ejercicios para relajar los músculos, todos los futbolistas del seleccionado fueron licenciados hasta anoche, cuando volvieron al predio para descansar y entrenarse hoy.

El duelo contra Venezuela, el próximo martes a las 20.30 (transmite TyC Sports) en el Monumental, será clave para las chances de clasificar al Mundial de Rusia 2018 y, al ser un rival inferior, puede ser la oportunidad de despegar para una Selección que lo necesita.