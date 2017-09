Fue presentado el seleccionado de fútbol Sub-15

LIGA DEPORTIVA DEL OESTE

Durante una cena servida anoche en las instalaciones del Club Junín fue presentado el plantel y cuerpo técnico del seleccionado Sub-15 de la Liga Deportiva del Oeste, que se dispone a afrontar el campeonato Unión de Ligas de la Región Pampeana Norte de esa categoría.

El certamen dará comienzo el próximo miércoles 6 de septiembre y el combinado de la Liga Deportiva del Oeste de Junín recibirá a su similar de Vedia, mientras que el conjunto de la Liga Bragadense espera la visita de susimilar de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln.

Se han conformado dos zonas y por la "A" juegan los seleccionados de las ligas de Salto Argentino, Escobar, Pergamino y San Nicolás.



Por el grupo "B" se medirán los combinados de las ligas de Lincoln, Junín, Bragado y Vedia, siendo el que sigue el fixture de la competencia:

Primera fecha (6/9): Zona "A": Escobar vs. Pergamino y Salto vs. San Nicolás.

Zona "B": Bragado vs. Lincoln y Liga Deportiva del Oeste de Junín vs. Vedia.

Segunda jornada: Zona "A": Pergamino vs. Salto y San Nicolás vs. Escobar.

Grupo "B": Lincoln vs. Junín y Vedia vs. Bragado

Tercera fecha (20/9): Zona "A": Salto vs. Escobar y San Nicolás vs. Pergamino.

Grupo "B": Junín vs. Bragado y Vedia vs. Lincoln.

Cuarta: Zona "A": Pergamino vs. Escobar y San Nicolás vs. Salto.

Grupo "B": Lincoln vs. Bragado y Vedia vs. Junín.

Quinta (4/10): Zona "A": Salto vs. Pergamino y Escobar vs. San Nicolás.

Grupo "B": Junín vs. Lincoln y Bragado vs. Vedia.

Sexta fecha (11/10): Zona "A": Escobar vs. Salto y Pergamino vs. San Nicolás.

Grupo "B": Bragado vs. Liga Deportiva del Oeste de Junín y Lincoln vs. Vedia.

Clasificarán a la segunda fase los tres primeros de ambas zonas y el cuarto quedará eliminado del torneo.

Se formarán luego tres grupos de 3 equipos cada uno y se jugarán partidos de ida y vuelta, uedando las zonas formadas así:

Grupo "1": 1º zona "A"; 2º zona "B" y 3º grupo "B".

Grupo "2": 1º zona "B"; 2º grupo "A" y 3º zona "A".

El fixture de esa segunda fase será el siguiente:

Miércoles 18 de octubre: Zona "1": 1º zona "A" vs. 3º zona "B".

Grupo "2": 1º zona "B" vs. 3º zona "A".

Miércoles 25/10: Zona "1": 3º zona "B" vs. 2º zona "B".

Zona "2": 3º zona "A" vs. 2º zona "A".

Miércoles 1º de noviembre: Zona "1": 2º zona "B" vs. 1º zona "A".

Grupo "2": 2º zona "A" vs. 1º zona "B".

Los equipos clasificados en primer lugar disputarán los partidos finales, sorteándose previamente la localía del primer encuentro.

La presentación del equipo y del cuerpo técnico

Ante buen número de comensales, entre ellos dirigentes de la Liga Deportia del Oeste, invitados especiales,padre y familiares de los futbolistas, fueron presentados los chicos que forman parte del seleccionado Sub-15.

Lo propio ocurrió con el cuerpo técnico, que es encabezado por el entrenador Germán "Biyu" Gaspar; ayudante de campo es Miguel Alegre; preparador físico Carlos Guerriero; asistente, Luis Ocampo; Utilero, Mauro Racero; entrenador de arqueros es Diego Lanare; y kinesiólogo, José Galeano.