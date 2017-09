Con tres partidos se abrirá la tercera fecha del Clausura

FÚTBOL LOCAL

Con tres partidos, mañana comenzará a disputarse la tercera fecha del torneo Clausura 2017 que organiza la Liga Deportiva del Oeste. A partir de las 16, Rivadavia de Lincoln recibirá a River Plate (J), Ambos Mundos hará lo propio con Rivadavia de Junín e Independiente (J) será local frente a Defensa Argentina.

El tercer capítulo del certamen continuará el domingo, siempre desde las 16, con los choques entre BAP vs. Villa Belgrano y Sarmiento vs. Origone Fútbol Club. El miércoles cerrará la tercera fecha con el encuentro que disputarán Jorge Newbery frente a Deportivo Baigorrita, a partir de las 21. Tendrá jornada libre: Mariano Moreno.

Los partidos de la tercera fecha del torneo de inferiores

MAÑANA

BAP vs. Villa Belgrano

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Rivadavia (L) vs. River

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

A. Mundos vs. Rivadavia (J)

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

Sarmiento vs. Origone

Décima: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Newbery vs. Baigorrita

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Independiente (J) vs. Defensa

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15



EL DOMINGO

BAP vs. Villa

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

Rivadavia (L) vs. River

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

A. Mundos vs. Rivadavia (J)

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Sarmiento vs. Origone

Predécima: 12.00

Novena: 13.00

Quinta: 14.15

J. Newbery vs. Baigorrita

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Quinta: 12.30

Independiente vs. Defensa

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45.