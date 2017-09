Newell’s deberá confirmar cancelación de deuda

ROSARIO

Newell’s deberá presentar en los próximos cinco días una declaración jurada sobre la cancelación de las deudas o comenzará a sufrir quita de puntos, según una intimación enviada ayer al club por las autoridades de la Superliga de fútbol argentino en cumplimiento de su estatuto.

La intimación llega en medio de versiones encontradas: el pago de cinco millones de pesos de los salarios de junio del plantel profesional de Newell’s habría sido retenido por el juez rosarino Fabián Bellizia o no habría sido depositado por los dirigentes rojinegros en la cuenta de Futbolistas Argentinos Agremiados, informó esta tarde una fuente vinculada a las negociaciones.

“En Agremiados hay dos versiones: la primera, que el juez Bellizia, a cargo del control de la comisión directiva de Newell´s en el marco de la ley de saltvataje financiero de las entidades deportivas, retuvo el pago y no lo liberó; y la segunda que directamente los dirigentes no hicieron el pago”, abundó un allegado a las febriles negociaciones que lograron el acuerdo por el que el club saldó una deuda de 25,6 millones de pesos con el plantel profesional el jueves último.

Agremiados pidió una sanción para Newell’s por haber adulterado un documento en el pago del salario de junio del plantel profesional.