Fernando "Teté" Quiroz define el equipo titular que jugará por la Copa Argentina

FÚTBOL

La victoria de Sarmiento en el último amistoso frente a Rivadavia de Lincoln le dio respiro y tranquilidad al entrenador Fernando "Teté" Quiroz.

Tras el encuentro frente al Albirrojo, el DT del Verde se mostró conforme con el rendimiento del equipo y la victoria. También generó un mejor clima de trabajo de cara al choque del miércoles, frente a Sacachispas, por los 126avos de final de la Copa Argentina en un encuentro que comenzará a las 21.10 y que se disputará en el estadio de Arsenal.

De cara al compromiso por la Copa, a partir de hoy Quiroz comenzará a definir el probable equipo titular que intentará lograr el pase de ronda. Por el momento el once inicial no está confirmado pero es casi un hecho que el DT no cambiaría mucho en relación al equipo que le ganó al conjunto de Lincoln por 1 a 0 con el tanto de Patricio Vidal.

Las principales dudas del entrenador de Sarmiento estarían en la línea defensiva. En esa zona, Maximiliano Méndez le estaría ganando la pulseada a Javier Capelli y por eso el pibe de las inferiores tendría cierta ventaja en ocupar el lugar de marcador de punta derecha. Ariel Kippes y Lucas Landa serían los centrales y Ramiro Arias ocuparía el sector izquierdo.

En la zona media jugarían Iván Etevenaux, Fermín Antonini, Luis Yamil Garnier y Gonzalo Bazán; mientras que los delanteros serían Vidal y Joaquín Boghossian. Sobre la alineación titular, cabe recordar que el volante Guillermo Farré no podrá ser tenido en cuenta para este partido por la Copa Argentina ya que debe cumplir una fecha de suspensión.

En definitiva, las especulaciones comenzarán a despejarse en los entrenamientos finales. Desde hoy hasta el domingo, la idea del cuerpo técnico es realizar la mayor cantidad de ensayos de fútbol posibles para aceitar el mejor funcionamiento.



Presentación del plantel y el gran debut

Tras el partido del miércoles por la Copa Argentina, el viernes 8, a las 21, se realizará la presentación del plantel y de la camiseta oficial que vestirá Sarmiento en la próxima temporada de la B Nacional. La jornada se realizará en el Gimnasio "Roberto Macario" y el valor de las tarjetas es de 400 pesos para los mayores y de 200 para menores de hasta 12 años.

Luego, el debut del Verde en el Torneo de la Primera B Nacional será el sábado 16 de septiembre, en el Estadio "Eva Perón", frente a Quilmes, en horario a confirmar.