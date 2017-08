Argentina-Uruguay: “un partido que va a definir la historia de este país”

ELIMINATORIAS RUSIA 2018

El flamante técnico de la Selección, Jorge Sampaoli advirtió que el resultado que obtenga el equipo en Montevideo es muy importante ya que se pone en juego la participación en el Mundial de Rusia

Decisivo. Así será el partido que deberá afrontar la Selección frente a Uruguay con la mira puesta en clasificarse a la Copa del Mundo del año que viene. Tras ser rechazada la apelación de Bolivia por parte del TAS, el combinado nacional se ubica en zona de repechaje y pone en duda su presencia en Rusia.

El entrenador habló sobre el próximo partido que se disputará en Montevideo y afirmó la suma importancia que tiene este duelo. “Yo digo que nos jugamos todo. Siento que me juego, como argentino, un partido que va a definir la historia de este país de cara al Mundial que viene”, reconoció.

Si bien caracterizó el duelo ante los Charrúas como definitivo, el técnico sabe que un mal resultado no deja a la Selección totalmente fuera de la clasificación. “Es un partido determinante. Salir mal parado de Uruguay nos va a obligar a ganar los nueve puntos. Está en nosotros tener la paciencia y la sabiduría para saber que en este partido no se termina todo. Vamos a tener que afrontar cuatro finales que son las que nos pueden llevar al Mundial o no”, reconoció.

Si bien se pudo ver en las prácticas abiertas a la prensa cómo el nacido en Casilda probó un equipo sin Javier Mascherano y con Lautaro Acosta como titular, el DT no informó los once que irán desde el inicio. “La definición del equipo todavía no está confirmada, nosotros probamos dos grupos distintos para que todos estén preparados para afrontar un partido muy importante”, comentó.

Por otro lado, el entrenador admitió que no descarta a Javier Mascherano, quien se recupera de una lesión, de estar en el once titular, ya que “por el perfil del jugador es difícil que esté afuera de estos partidos”.

“No está definido, pero para nada se lo va a excluir del equipo”, agregó.

Por otro lado, el entrenador evitó las declaraciones sobre la resolución del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) que rechazó la apelación presentada por la Federación Boliviana de Fútbol, que buscaba revertir el fallo que había dispuesto que Perú y Chile ganen 3 a 0 sus partidos ante Bolivia, por lo que Argentina continuará en zona de repechaje (en quinto lugar). “La decisión del Tribunal no tocamos con los jugadores. No nos compete”, cerró.

Además, explicó por qué incluyó a Mauro Icardi en la convocatoria, antes que a Gonzalo Higuaín: “Nosotros analizamos lo que pasó en el último tiempo en la selección. Mauro tiene las características que necesitamos. Hoy nos urge una realidad que nos está vinculando fuera de Rusia y buscamos las variantes necesarias para revertir eso”.

La importancia de obtener la victoria es evidente, pero Sampaoli no piensa hacerlo de cualquier manera. “La idea es someterlos, agredirlos y tratar de alejarlos de nuestra área porque tienen una pelota aérea muy fuerte.

Creo que hay que ganar, y para estar más cerca de ganar hay que jugar. Es nuestra obligación con esta camiseta jugar en cualquier lado y buscar los tres puntos.

Tenemos que ser convincentes y defender una idea que nos acerque al Mundial”, concluyó.