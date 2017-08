El DT desafectó a Manuel Lanzini por lesión

BAJA

El seleccionado dirigido por Jorge Sampaoli no contará con Manuel Lanzini para disputar la próxima doble fecha de Eliminatorias. El jugador de West Ham fue desafectado del plantel debido a una dolencia que padece en su rodilla derecha.

Desde la cuenta oficial de Twitter de la Selección confirmaron que el ex River no estará presente para los encuentros ante Uruguay (el jueves en Montevideo) y Venezuela (el martes 5 en el Monumental).

De esta manera, el volante de 24 años se suma a las bajas de Eduardo Salvio, sufrió una lesión en el Benfica y fue reemplazado pro Emiliano Rigoni, y Lucas Biglia que a pensar de no estar apto desde lo físico, el entrenador decidió incluirlo entre la nómina.

Cabe aclarar que por el momento, el técnico oriundo de Casilda no convocará a ningún otro futbolista para suplir la ausencia de Lanzini y utilizará a los mediocampistas ya citados.