Quiroz: "Las críticas no me influyen en nada"

B NACIONAL

Dicen que en el fútbol argentino los resultados mandan. Y la frase se repite una y otra vez cuando un entrenador renuncia o lo echan. En el caso de Sarmiento, algunos de sus hinchas vienen siendo muy duros con el DT Fernando "Teté" Quiroz, no tanto por el desenlace del torneo anterior sino por lo que viene ocurriendo en los amistosos de pretemporada.

De cara a la participación del Verde en la B Nacional, en la etapa de preparación, el equipo de Quiroz jugó cinco encuentros amistosos, ganó uno, perdió dos y empató dos. Si fuera por los puntos, de quince en juego sólo habría sumado 5, obteniendo de esa manera un 33 por ciento de efectividad.

Pero como los partidos son de preparación, la historia es otra. Así lo entiende el entrenador de Sarmiento, quien en una charla exclusiva con Democracia realizó un balance de la pretemporada y rompió el molde al hablar de las críticas en su contra.

- ¿Cuál es su balance de los amistosos?

- Muy bueno, lo tomo como una etapa de conocimiento entre el cuerpo técnico y los jugadores. No hay que olvidarse que en sí es un grupo totalmente nuevo, entonces lo principal era equipararlos a todos desde los físico, algo que por cierto todavía nos falta un poquito. También el objetivo fue ver las pautas con las que nos vamos a manejar durante todo el año con el grupo. La idea es que esas pautas de trabajo sean claras porque la convivencia nos parece algo muy importante. Y desde lo deportivo, creo, vamos a llegar muy bien al campeonato. Hemos realizado muchas pruebas, analizamos varias cosas y ya esta semana vamos a ir definiendo el equipo, siempre de acuerdo a las características que hemos visto de los jugadores. Sabemos dónde potenciarnos y cómo jugar de una manera práctica.

- ¿Se cumplieron los objetivos planteados para esta pretemporada?

- Sí. Se armó un equipo prácticamente nuevo y hemos podido trabajar de la mejor manera. Hubo situaciones que no se plantearon y que están relacionadas a las lesiones de algunos jugadores, como el golpe en el tobillo que sufrió Ramiro Arias o como el problemita que tuvo el Gallo Capelli en el abdomen. Eso nos impidió trabajar más en lo defensivo pero al mismo tiempo nos sirvió para ver a muchos de los chicos. Jugaron Méndez, jugó Pierce, Castet, Kippes. Y la verdad que lo han hecho muy bien y eso nos deja tranquilos porque son jugadores que uno los ubica en una segunda línea pero que han demostrado estar en condiciones de jugar.

- ¿Cuál ha sido el mejor momento futbolístico de Sarmiento en la pretemporada?

- No me fijé mucho en eso, no es lo principal. Pero podría decirte que me gustó el primer tiempo que jugamos contra Central. Lo veo más que nada como entrenamientos, en los que uno va sacando distintas conclusiones y anotando cosas para mejorar. No hemos hecho un análisis futbolístico muy profundo. Sí hemos tomado notas de las características que se han visto, pero lo principal fue ver cómo los jugadores se desempeñaron en conjunto. Ahora llega la parte de hacer un análisis más severo para ir definiendo el equipo.

- ¿Nota la ansiedad de ese hincha que se fija mucho en los resultados? ¿Cómo toma las críticas?

- No lo noto, no me importa y no me influyen en nada. Estamos muy tranquilos a nivel grupal y también en la relación con los dirigentes. En la calle nadie nos dice nada. Entendemos que es una etapa de preparación. Generalmente, en las pretemporadas, los resultados de los amistosos no tienen mucho que ver con lo que pasa después. De todas maneras los resultados han sido lógicos. Le ganamos a Rivadavia de Lincoln (1-0), perdimos con Central (1-3) y Unión (0-3), dos equipos que ya estaban para competir en primera, y empatamos con Agropecuario (las dos veces 1-1), un equipo que está para competir con nosotros. Creo que no sale de la lógica.

- ¿Cómo va a jugar Sarmiento?

- Lo estamos analizando. Obviamente ya tengo un equipo en mente y una forma que trataremos de jugar, pero primero lo hablaremos con los jugadores. Todavía no hemos podido contar con algunos que consideramos importantes, como es el caso de Patricio Vidal. Por lo pronto nos vamos a adaptar a las características de los jugadores que tenemos. En líneas generales la idea será la misma, pondremos una línea de cuatro en el fondo, dos volantes de contención en el medio y dos que vayan por afuera. Un poco como veníamos jugando. Siempre con la idea de tener la pelota, de atacar por las bandas y de terminar las jugadas con la gente que va llegando.

- En algunos pasajes de los amistosos ha jugado con un enganche.

- Sí, pero en realidad creo que el enganche no existe más en el fútbol. Salvo que aparezca un jugador como Riquelme, pero creo que no existe un equipo exitoso en el mundo que juegue con enganche. El fútbol va cambiando. Si nosotros lo hemos hecho fue con otra intención, por ahí hemos jugado con un 4-2-3-1, con Sergio Quiroga o Gonzalo Bazán en esa posición pero no con esa función. Pensando en lo que viene, la idea que tenemos es la de jugar con dos delanteros, uno de área y otro que vaya más por afuera.

- ¿Qué expectativas tiene de cara al partido del miércoles 30, frente a Sacachispas, por la Copa Argentina?

- Lo vemos como una final, vamos a poner lo mejor que tengamos, veremos cuáles son los jugadores que estarán en mejores condiciones y elegiremos lo mejor. Le vamos a dedicar la importancia que se merece. Vamos a poner lo mejor que tengamos porque queremos ganar y seguir progresando en la copa.

- Se viene el partido de la Copa y después el inicio del torneo, ¿Qué crédito cree que tiene como DT de Sarmiento?

- No pienso en eso. Pienso en trabajar de manera responsable, en armar un equipo competitivo y en hacer las cosas de manera responsable y seria. Pienso y tengo la ilusión de lograr el ascenso. Trabajo para el partido que se viene y nada más.