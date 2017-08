Leo Messi fue el artífice de la victoria y alcanzó los 351 goles en la Liga Española

BARCELONA

Lionel Messi marcó ayer dos goles y arribó a los 351 en la Liga de España en la victoria de su equipo, Barcelona, sobre Alavés, dirigido por Luis Zubeldía, por 2-0 como visitante, en el marco de la segunda fecha.

El delantero anotó sus tantos a los 11 y 21 minutos del segundo tiempo y también falló un penal a los 39 de la etapa inicial.

Messi le sacó momentáneamente 66 goles de distancia a su inmediato perseguidor, el portugués Cristiano Ronaldo (Real Madrid), quien tiene 285.

Además, Javier Masche-rano estuvo en el banco de suplentes pero no ingresó, y junto con el rosarino viajarán hoy hacia Argentina para incorporarse al seleccionado, que se enfrentará el jueves con Uruguay en Montevideo y el martes 5 de septiembre con Venezuela en Buenos Aires, por la doble fecha de Eliminatoria Sudamericana para el Mundial de Rusia 2018.

Barcelona suma seis unidades, con dos victorias en igual cantidad de presentaciones, al tiempo que Alavés continúa sin puntos y ocupa un lugar entre los puestos de descenso.

Atlético de Madrid, con un tanto de Angel Correa (Pt. 3m.), le ganó como visitante a Las Palmas, donde descontó Jonathan Calleri (St. 13m.), por 5-1.

El equipo dirigido por Diego “Cholo” Simeone se adelantó con el tanto de Correa y luego aumentó la cuenta por intermedio del belga Yannick Carrasco (Pt. 5m.). Ya en el segundo período, Koke (St. 17m. y 30m.) amplió las cifras para el conjunto "colchonero", mientras que el ghanés Thomas Partey (St. 43m.) selló la goleada.

En Atlético Madrid se de-sempeñó también el ex delantero de Racing, Luciano Vietto, mientras que para el elenco insular jugaron, además del ex Boca y All Boys, Calleri, el arquero Leandro Chichizola (ex River Plate) y el delantero Sergio Araujo (ex Boca y Tigre).

El atacante santafesino Federico Cartabia (Pt. 5m.) abrió la cuenta para Deportivo La Coruña, que finalmente igualó 2-2 con Levante.

Mientras que el volante Emmanuel Cecchini (ex Banfield) estuvo en el banco de los suplentes para Málaga, que perdió 1-0 con Girona, que obtuvo su primer éxito en el certamen.