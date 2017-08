Con tres encuentros se inicia la segunda fecha

"CLAUSURA" DE FÚTBOL LIGUISTA

Hoy se disputarán tres partidos de la segunda fecha del certamen "Clausura" de fútbol 2017 de primera división de fútbol que organiza la Liga Deportiva del Oeste, en el que está en juego el trofeo "Dos Pasiones - Radio Level 10", completándose la jornada mañana domingo,con otros tres encuentros.

Hoy desde las 15.30 horas, se medirán Independiente vs. Rivadavia de Junín y Origone de Agustín Roca ante Defensa Argentina, mientras que desde las 16 van a enfrentarse los elencos de B.A.P. y Mariano Moreno, con ceremonia inaugural previa incluída en el estadio de calle Hipólito Yrigoyen y avenida República de la institución "ferroviaria".

Mañana se completará la segunda jornada, con los cotejos entre Deportivo Baigorrita vs. Sarmiento; Ambos Mundos vs. Rivadavia de Lincoln (los dos desde las 15.30) y River Plate vs. Villa Belgrano, a partir de las 16, en todos los casos con los respectivos preliminares de divisiones inferiores.

Lideran las posiciones con tres puntos Rivadavia de Lincoln, Sarmiento, Defensa Argentina y Mariano Moreno, mientras que suman una unidad Rivadavia de Junín, Villa Belgrano, Origone y Ambos Mundos, y cierran sin unidades Deportivo Baigorrita, Jorge Newbery, River Plate e Independiente. En tanto que debutará este fin de semana el elenco de BAP.