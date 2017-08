Vélez y Tigre, con plantel renovado, abren la Superliga

El partido se jugará a partir de las 19.05 en la cancha de Tigre, contará con el arbitraje del neuquino Darío Herrera, quien será asistido por Gustavo Rossi y Cristian Navarro, y será televisado por la señal de cable TNT (en transmisión estándar) y TNT Sports (en HD para los que contrataron el pack fútbol).



El entrenador del equipo de Victoria, Ricardo Caruso Lombardi, quien reemplazó a Facundo Sava en las últimas tres fechas del torneo pasado, renovó el plantel casi en su totalidad con el objetivo de mantener al club en primera división en la temporada 2017/2018.



Caruso, en su tercer ciclo en la entidad de Victoria, incorporó 19 refuerzos y solo repetirá un nombre respecto del equipo que cayó en la última jornada del certamen anterior ante Arsenal por 2-1 en el Viaducto: Martín Galmarini.



Los dos jugadores que se destacan en el once inicial que brillaron en el "Matador" en el pasado son: el enganche salteño Matías Pérez García y el goleador Denis Stracqualursi.



El resto son futbolistas con experiencia en primera división, algo clave para permanecer en la máxima categoría del fútbol argentino.



Velez, por su parte, tiene el mismo objetivo que su rival pero intentará alcanzarlo con una mezcla de juveniles surgidos del club y un par de experimentados, como el defensor Fabián Cubero, el volante Gastón Díaz (uno de los refuerzos) y el delantero Gonzalo Bergessio (otra de las incorporaciones), quien no estará en el debut por una lesión.



El entrenador Omar De Felippe le dará continuidad al equipo con el que terminó el torneo pasado en el empate sin goles ante Temperley en Liniers, ya que repetirá a siete de los once nombres.



El técnico mantendrá en el arco a Alan Aguerre, en la defensa reemplazará a Emiliano Amor por Fausto Grillo, en la mitad de la cancha Gastón Díaz y Santiago Cáseres ingresarán por el uruguayo Diego Zabala (se fue a Unión de Santa Fe) y Nicolás Domínguez, respectivamente, y en el ataque Federico Andrada, otro de los refuerzos, sustituirá a Nicolás Delgadillo.



Así, tanto Tigre como Vélez buscarán comenzar el torneo con un triunfo que le permita sumar puntos y a la vez confianza en su afán de mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino.