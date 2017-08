Llega a Junín Carlos Borello, actual técnico de la selección nacional

FÚTBOL FEMENINO

El director técnico de la selección femenina de la Asociación del Fútbol Argentino, Carlos Borello, estará mañana y el domingo en nuestra ciudad, para evaluar a varias jugadoras locales y de ciudades vecinas, en el marco del programa de captación de talentos para posibles incorporaciones a los combinados mayor, Sub-17 y Sub-20 afistas.

Borello llegará acompañado por su ayudante de campo, Analía Hirmbruchmer y otros colaboradores y mañana a las 11.30 horas brindará una conferencia de prensa en las instalaciones del Museo Municipal de Arte (MUMA), Roque Sáenz Peña 141, estando acompañado allí por el presidente de la Liga local, Claudio Yópolo, y autoridades comunales.

Posteriormente, desde las 13 horas, se realizará la primera prueba de jugadoras, en el complejo deportivo del Club Sarmiento, frente al estadio "Eva Perón", en una de las canchas del predio sito en calle 11 de Septiembre 25, entre avenida Arias y 12 de Octubre.

La segunda prueba final para las jugadoras preseleccionadas mañana por Borello e Hirmbruchmer, se realizará el domingo en el mismo escenario, que gentilmente cede la dirigencia sarmientista.



Partidos mañana y el domingo por el torneo "Clausura" liguista

El consejo directivo de la Liga Deportiva del Oeste confirmó que este fin de semana se disputarán los partidos de la segunda fecha del certamen "Clausura" de fútbol 2017 de primera división, en el que está en juego el trofeo "Dos Pasiones - Radio Level 10".

Habrá tres encuentros el sábado 26 y otros tantos el domingo 27, con esta programación:

Mañana a las 15.30 horas, se medirán Independiente vs. Rivadavia de Junín y Origone de Agustín Roca ante Defensa Argentina, mientras que desde las 16 van a enfrentarse los elencos de B.A.P. y Mariano Moreno, con ceremonia inaugural previa incluída en el estadio de calle Hipólito Yrigoyen y avenida República de la institución "ferroviaria".

El domingo se completará la segunda jornada, con los cotejos entre Deportivo Baigorrita vs. Sarmiento; Ambos Mundos vs. Rivadavia de Lincoln (los dos desde las 15.30) y River Plate vs. Villa Belgrano, a partir delas 16, en todos los casos con los respectivos preliminares de divisiones inferiores.