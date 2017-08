Comienza la Superliga y, por ahora, no hará falta contratar el abono para ver los partidos

VUELVE EL FÚTBOL LOCAL

Desde las 19.05 de hoy, con el partido que sostendrán Tigre frente a Vélez, comenzará la Superliga y con ella una nueva manera de ver el fútbol por TV. Fútbol Para Todos fue historia y ahora su lugar lo ocupan dos empresas privadas: Fox y Turner, quienes se repartirán los encuentros de cada fecha.

Con este cambio, los televidentes deberán pagar un canon mensual, aunque no en las primeras jornadas. Recién a fines de septiembre o principios de octubre habrá que pagar el abono extra de 300 pesos, para poder ver los partidos.

Turner decidió que los partidos se emitan en TNT, un canal en el que se suelen ver películas o series. En Directv está en el canal 502. Los partidos que transmita Fox se pasarán por el canal Fox Sports 2 que está ubicado en el 608 de la misma señal.

Aquellos que quieran ver los partidos en alta definición deberán sacar el abono para tener en sus cableoperadores TNT Sports o Fox Sports Premium. Ambas señales ya están funcionando, sin una programación completa, pero desde hoy tendrán el fútbol.



En Victoria

Tigre y Vélez Sarsfield, dos equipos de irregulares campañas en el torneo pasado y que lucharán por conservar la categoría en el actual, inaugurarán hoy la Superliga del fútbol argentino.

El partido se jugará este viernes a partir de las 19.05 en la cancha de Tigre, contará con el arbitraje del neuquino Darío Herrera. Será televisado por la señal de cable TNT (en transmisión estándar) y TNT Sports (en HD para los que contrataron el pack fútbol).

El entrenador del equipo de Victoria, Ricardo Caruso Lombardi, renovó el plantel casi en su totalidad con el objetivo de mantener al club en primera división.

Caruso, en su tercer ciclo en la entidad de Victoria, incorporó 19 refuerzos y sólo repetirá un nombre respecto del equipo que cayó en la última jornada del certamen anterior ante Arsenal por 2-1 en el Viaducto: Martín Galmarini.

Vélez, por su parte, tiene el mismo objetivo que su rival, pero intentará alcanzarlo con una mezcla de juveniles surgidos del club y un par de experimentados, como el defensor Fabián Cubero, el volante Gastón Díaz (uno de los refuerzos) y el delantero Gonzalo Bergessio (otra de las incorporaciones), quien no estará en el debut por una lesión.

El entrenador Omar De Felippe le dará continuidad al equipo con el que terminó el torneo pasado en el empate sin goles ante Temperley en Liniers, ya que repetirá a siete de los once nombres.



En el sur

Banfield, que finalizó quinto en el pasado torneo de Primera División, lo cual le permitió clasificarse a la próxima Copa Libertadores, recibirá a Belgrano, que arranca en una mala posición en la tabla de los promedios del descenso. El encuentro se disputará desde las 21.05, con arbitraje de Germán Delfino.

Banfield encarará este certamen con un plantel corto, ya que se le fueron varios jugadores importantes y llegaron pocos, pero la gran apuesta del entrenador Julio César Falcioni es consolidar a los más jóvenes surgidos de la cantera del club.

Por el lado de Belgrano, el panorama es un poco más apremiante, ya que la 28va. posición en la que finalizó el campeonato pasado lo dejó con un coeficiente de promedio muy bajo, igualado con San Martín de San Juan con 1.223, con sólo ocho equipos por debajo en una temporada en la que descenderán cuatro.

El técnico del ‘Pirata’, Sebastián Méndez, hizo cirugía mayor para tratar de cambiarle la cara a un plantel golpeado, por esa razón, se fueron 14 jugadores, muchos históricos como Guillermo Farré, Mario Bolatti y Renzo Saravia, y llegaron 10 incorporaciones, la más destacada es la del joven talentoso Juan Brunetta, ex Arsenal.