Lucas Alario: “Bayer Leverkusen es un club importante y me interesa”

RIVER PLATE

El delantero de River Plate, Lucas Alario, confirmó ayer que le interesa la oferta para contratarlo que realizó el club Bayer Leverkusen, de Alemania, al opinar que se trata de “un club importante” de Europa, pero aseguró: “Hay que esperar”.

Circuló en la mañana de ayer el rumor de que Bayer Leverkusen, de Alemania, ofrecería 16 millones de euros por el delantero Lucas Alario, algo que no sería aceptado por el club de Núñez, ya que pretende la suma de 24 millones de euros, que es la cláusula de rescisión.



Alario habló con los medios después del entrenamiento y admitió que “la oferta es real. El Bayer Leverkusen es un club importante. Me interesa y ahora comenzará una negociación”.

El delantero contó que pidió hablar con el técnico Marcelo Gallardo “porque quería que se enterara por mí y no por otro lado. Me felicitó por el gesto de contarle que existe una oferta, por la cual yo estoy interesado”.