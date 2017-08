Sarmiento y Agropecuario Argentino de Carlos Casares igualaron en un amistoso

TERMINARON 1 A 1 Y LOS SUPLENTES EMPATARON SIN GOLES

El plantel profesional de Sarmiento de Junín, que se sigue preparando para el campeonato de Primera "B" Nacional 2017/18 tras descender de Primera División, disputó ayer un nuevo encuentro amistoso de pretemporada.

Visitó a Agropecuario Argentino de Carlos Casares, entidad que logró el ascenso desde el Federal "A" a la "B" Nacional, y en el cotejo entre los presuntos titulares, empataron 1 a 1.

Gonzalo Bazán abrió el marcador para el conjunto de nuestra ciudad a los 14 minutos del primer tiempo, una ventaja que no pudieron sostener los dirigidos por Fernando "Teté" Quiroz, ya que a los 33´ del complemento lo empató Cristian Llama, uno de los refuerzos de nivel que consiguieron los orientados por el "Chaucha" Bianco, destacándose que se jugaron dos períodos de 35 minutos cada uno, formando los equipos de esta manera:

ARGENTINO AGRUPECUARIO: Germán Salort; Eduardo Casais, Lucas Vesco, Juan Tejera y Enzo Díaz; Exequiel Narese, Juan Pablo Manzocco (ex Rivadavia de Lincoln), Agustín Díaz, Cristian Llama; Brian Blando y Martín Prost (ex Sarmiento). D.T.: José María Bianco.

SARMIENTO: Fernando Pellegrino; Maximiliano Méndez, Luciano Pierce, Lucas Landa y Facundo Castet; Guillermo Farré, Luis Yamil Garnier; Iván Etevenaux, Sergio Quiroga y Gonzalo Bazán; Joaquín Boghossian. D.T.: Fernando Quiroz.





Sin goles entre los suplentes

Luego del partido principal, se enfrentaron los eventuales suplentes, quienes empataron sin goles luego de intensas acciones, formando ambos elencos de la siguiente manera:

AGROPECUARIO: Darío Sand; Braian Quiroga, Mauricio Romero, Fernando Piñero y Agustín García Basso; Cristian Alderete, Hernán Villalba, Diego Ferreira y Alejandro Aguirre; Gonzalo Urquijo y Diego López. D.T.: J. M. Bianco.

SARMIENTO: Manuel Vicentini; Juan Antonini, Matías Sarulyte, Ariel Kippes y Martín García; Nicolás Rinaldi, Fermín Antonini, Agustín Pascucci, Eric Palleros y Juan Caviglia; Héctor Cuevas.

Debe destacarse que Sarmiento viajó con un plantel reducido, ya que cuenta con siete futbolistas con diferentes lesiones y molestias.



Se trata de Patricio Vidal (se recupera de un desgarro), Ramiro Arias, Ignacio Cacheiro, Javier Capelli, Joaquín Vivani (una contractura), Federico Pieretto (contractura) y Santiago Rosa (inflamación en tendón de Aquiles), mientras que se preservó a Renzo Spinaci, quien viajó pero sintió molestias en el precalentamiento y se dispuso no arriesgarlo.

Recordemos que el próximo sábado por la mañana se jugará la revancha en el estadio "Eva Perón" de nuestra ciudad y que Sarmiento y Agropecuario se enfrentarán en Junín por el torneo de la Primera "B" Nacional, por la décima cuarta fecha del principal certamen de ascenso del fútbol argentino.

El CAS, que en sus anteriores amistosos venció 1 a 0 a Rivadavia de Lincoln y luego perdió 3 a 1 contra Newell´s Old Boys de Rosario y 3 a 0 ante Unión de Santa Fe, cerraría sus cotejos preparatorios con la revancha ante los rivadavienses de la vecina ciudad, en cotejo a disputarse en Lincoln y que le servirá también como preparación a los albirrojos que dirige Fabio Schiavi, quienes se alistan para el Argentino"A" 2017/2018.