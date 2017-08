Uruguay ya tiene a sus convocados para recibir a la Argentina

El director técnico del seleccionado uruguayo, Oscar Washington Tabárez, confirmó este miércoles la lista de 25 futbolistas convocados para recibir el próximo 31 de agosto a su la Argentina por la 15ta. fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.



Por las bajas por lesión de los delanteros Abel Hernández y Luis Suárez, el "Maestro" citó por primera vez a Gastón Pereiro, figura del PSV de Holanda.



Del fútbol uruguayo sumó a tres jugadores con pasado en nuestro fútbol: Cristian "Cebolla" Rodríguez (ex Independiente), Mathías Corujo (ex San Lorenzo) y Alvaro González (ex Boca Juniors).