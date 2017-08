Walter Bou, descartado

BOCA JUNIORS

Walter Bou, delantero de Boca, sufrió una distensión en el isquiotibial izquierdo y quedó descartado para ser convocado al debut en la Superliga, que será el próximo domingo ante Olimpo de Bahía Blanca, como local.

El atacante se sometió a estudios médicos por la molestia que sintió en los ejercicios precompetitivos del partido del sábado, ante Cerro Porteño en Paraguay, que determinaron una distensión en el isquiotibial izquierdo.

De esta manera, el ex Gimnasia y Esgrima La Plata no podrá estar en el primer partido de la Superliga y recién podría reaparecer en la segunda fecha que será ante Lanús, como visitante, el domingo 10 de septiembre.

Esta lesión representa un problema para el entrenador Guillermo Barros Schelotto ya que se queda sin reemplazante natural para Darío Benedetto en el banco de suplentes. El parte médico oficial también señala que el delantero Cristian Pavón no se entrenó con normalidad por un traumatismo en el pie derecho que no le impedirá estar desde el arranque en el debut.

Boca, defensor del título, recibirá a Olimpo el domingo a las 18.05 en La Bombonera por la primera fecha de la Superliga.