Angel Di María tiene un obstáculo menos para dejar el PSG y emigrar al Barsa

CLÁUSULA

La temporada ya empezó y en Barcelona todavía buscan refuerzos de peso. Uno de ellos podría ser Ángel Di María, quien no sólo tendría el visto bueno de su equipo, el PSG, para negociar una posible venta, sino que cuenta, a partir de este mercado de pases, con una barrera menos para llegar a Cataluña.

Lo que ocurre es que la cláusula “anti-Barsa”, impuesta en 2014 por el Real Madrid, su antiguo club, ya no tiene validez. La misma hubiera significado el pago de 30 millones de euros al club madrileño.

En un mercado de pases marcado por la salida de Neymar, el equipo catalán da casi por caída la posibilidad de incorporar a Coutinho, a quien Liverpool no quiere ceder. Y mientras negocia por Ousmane Dembelé, los medios locales señalan un gran interés por el rosarino.

Di María jugó en Real Madrid entre 2010 y 2014. Ese año, luego de una notable temporada en el equipo de la capital española, fue transferido al Manchester United en 75 millones de euros. Y en su contrato, entre otras cláusulas, había una destinada a obstaculizar su llegada al Barcelona.

La misma, revelada en febrero de 2016 por Football Leaks, obligaba al club inglés a pagarle al Real Madrid un importe variable si Di María era vendido a un club español hasta 2017, o al Barcelona, hasta el final de su contrato inicial, en 2019. Pero había un detalle más en el texto de esa cláusula, que es el que, finalmente, la dejó sin efecto.

La cláusula era válida si entre el United y el club catalán había en el medio otro equipo no español. Pero sólo en el caso de que este tercer equipo vendiera a Di María durante el mismo mercado de pases en el cual lo adquirió o en el inmediato siguiente. Después de una temporada para el olvido en Inglaterra, Di María fue transferido del United al PSG en 2015, y se mantuvo en 2016/17, por lo que la cláusula ya expiró.

La cláusula estipulaba que el Real Madrid recibiría 50 millones de euros si el jugador era vendido a cualquier club español en 2015, bajaba a 40 millones si esto ocurría en 2016, y a 30 millones si pasaba al año siguiente en algún club que no fuese el Barcelona, o si se iba al equipo de Lionel Messi entre 2017 y 2019.