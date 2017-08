El plantel de All Boys, en el tramo más exigente de la pretemporada

FÚTBOL

El plantel de All Boys emprendió viaje hacia la localidad de Federación, donde realizará el tramo más exigente de la pretemporada de preparación, antes del comienzo del torneo de la Primera B Nacional.

El conjunto "Albo", a las órdenes del nuevo DT Ignacio "Nacho" González, permanecerá hasta el sábado en la villa de esparcimiento situada en la provincia de Entre Ríos.

La delegación está compuesta por 28 futbolistas, de los cuales dos serán evaluados en un período de prueba. Se trata del mediocampista uruguayo Federico Gino (estuvo en Cruzeiro de Belo Horizonte) y del delantero Alex Stábile (ex Villa Dálmine e inferiores de River Plate).

A último momento se confirmó la presencia del experimentado volante central Darío Stefanatto, quien vistió la camiseta del "Albo" en 167 ocasiones y aseguró su continuidad por una temporada más.

En cambio no integraba el micro que dejó el estadio Islas Malvinas de Floresta el guardavallas Nahuel Losada, quien todavía no acordó su salida desde Estudiantes de La Plata (club dueño de su ficha) y, por ende, no está en condiciones aún de sumarse nuevamente al elenco albo, más allá de sus deseos e intenciones.

La lista de jugadores disponibles con los que trabajará el DT González, acompañado por sus colaboradores Germán Sassone (ayudante de campo) y Emmanuel Rivero (preparador físico), comprende a los arqueros Luciano Guarracino y Matías Vaccaneo; los defensores Emir Faccioli, Pablo Frontini, Gastón García, Sebastián Ibars, Emilio Porro, Pablo Schmitt, Ignacio Vázquez y Alexis Vega.

Los mediocampistas Cristian Canuhé, Braian Ceballos, Elías Galloso, Franco Chiviló, Federico Gino, Luis Ortielli, Roque Ovejero, Brian Guerra, Leandro Rodríguez, Darío Stefanatto, Héctor Romero y Hugo Soria

Los delanteros Nelson Da Silva, Lucas Nicchiarelli, Joaquín Pontarelli, Matías Sandoval, Maximiliano Salas y Alex Stábile

El enganche Juan Manuel Vázquez permanecerá en Buenos Aires, recuperándose de una operación en los meniscos.