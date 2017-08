Angelici reconoció que Tevez “por ahora no vuelve” a Boca

EL FUTURUO DEL “APACHE”

El sube y baja emocional de la relación entre Carlos Tevez y Boca suma un nuevo capítulo. Es que el Apache está en el país tras pedir una autorización al Shanghai Shenhua y se reunió con Daniel Angelici en la quinta del presidente en Villa Rosa para charlar de varios temas y en especial, uno claro: su posible regreso al club.

“Vamos a hablar con Carlos. Veremos qué es lo que piensa, pero yo soy optimista”, adelantó el presidente de Boca antes del encuentro con el futbolista que no vive un buen presente en Shanghai Shenhua (el equipo pelea por el descenso y él sólo marcó dos goles en once partidos), pese a que contó que disfruta de la calma del día a día en la ciudad

Sin embargo, tras el encuentro, el presidente de Boca reconoció que Tevez “por ahora no vuelve”, aunque se mostró confiado con el retorno de Carlitos en un futuro no muy lejano.

¿Qué busca Angelici? El sí de Tevez para su vuelta en diciembre. Si lo consigue, Boca deberá armar su ingeniería económica para repatriar a un futbolista que partió a China a la mitad del torneo y con el equipo que terminó campeón en lo más alto de la tabla.

Si Carlitos decide retornar, Boca tendrá que pagar cerca de 6 millones de dólares, que es la cláusula de salida para dejar Shanghai. El club chino no ve con malos ojos esto, ya que Tevez no rindió según lo esperado; es su contrato más alto y todavía no depositó en la tesorería de Boca la última cuota de los once millones de dólares que costó su pase.

Mientras tanto, Tevez disfruta de sus ratos libres en el país. En la noche del domingo estuvo con sus amigos y su esposa en una bailanta junto al cantante Pablo Lescano. Además, aprovechó su visita a la Argentina (emigró en diciembre a China) para juntarse con amigos en Fuerte Apache y también para visitar los avances de la obra de la casa que está construyendo en San Isidro.