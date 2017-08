Un rumor que impactó a Barcelona

¿MESSI AL MANCHESTER CITY?

Barcelona atraviesa tiempos difíciles. La salida de Neymar y el anuncio de Andrés Iniesta de que comienza a evaluar la posibilidad de irse encendieron las alarmas en un club “Blaugrana” que viene golpeado. La contundente derrota en la Supercopa de España ante el Real Madrid y la lesión del uruguayo Luis Suárez, que estará un mes fuera de las canchas, no hicieron más que oscurecer un panorama que sólo pudo ser maquillado tibiamente por el debut con victoria ante Betis en la nueva edición de la Liga.

A estas complicaciones se sumó, en las últimas horas, el rumor sobre una posible salida de la gran figura del Barça, Lionel Messi, al Manchester City.

Las versiones surgieron a partir de unas supuestas declaraciones del dueño del equipo inglés, el jeque Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, quien habría dicho que el club se preparaba para hacer “el fichaje más caro de su historia” antes del 1° de septiembre, día en que cierra el mercado de pases en Europa. Aunque esos dichos se compartieron en diversas cuentas de deportes en las redes sociales, nunca fueron confirmados.

Fue así como comenzó a circular la versión de que el City pagaría los 300 millones de euros de la cláusula de rescisión de Messi con el Barcelona. Algunos datos alimentaron el rumor: el primero es que la del elenco “Ciudadano” es una de las pocas cuentas que el rosarino sigue en la red social Instagram y el segundo, y más importante aún, es que “La Pulga” aún no ha firmado la renovación de su contrato con el Barcelona.

Días atrás, la entidad catalana había informado de manera oficial que estaba acordado el nuevo vínculo del argentino con el club, que se extendería hasta 2021. Sin embargo, en las últimas horas, el vicepresidente Jordi Mestre reconoció que “La Pulga” aún no firmó los documentos.

Sin embargo, las versiones sobre el posible traspaso de Messi al City fueron perdiendo intensidad con el correr de las horas. Incluso, en sus ediciones de este lunes, diarios de Barcelona como Sport y Mundo Deportivo informaron que fuentes cercanas a la cúpula del club de Manchester les desmintieron que haya algún interés en pagar la cláusula de salida del argentino.

Tras el triunfo ante el Betis, en el que Messi no marcó pero estrelló tres pelotas en los palos, la dirigencia catalana reiteró que el acuerdo por la renovación es total y que sólo resta poner una fecha para la firma. De esta manera, los fanáticos del Barcelona podrán quedarse tranquilos de que seguirán contando con su gran ídolo por un tiempo más.