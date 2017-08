El fixture del Verde

LAS 25 FINALES

Los 25 partidos que Sarmiento deberá jugar en la B Nacional son los siguientes: 1°: CAS vs. Quilmes; 2°: Libre; 3°: Dálmine vs. CAS; 4°: CAS vs. Gimnasia Jujuy; 5°: Los Andes vs. CAS; 6°: CAS vs. Riestra; 7°. Estudiantes SL vs CAS; 8°: CAS vs. Santamarina; 9°: Chicago vs. CAS; 10°: CAS vs. San Martín Tucumán; 11°: Almagro vs. CAS; 12°: CAS vs. Instituto; 13°: Juventud G vs. CAS; 14°: CAS vs. Agropecuario; 15°: Flandria vs. CAS; 16°: CAS vs. Brown Madryn; 17°: Adrogué vs. CAS; 18°: CAS vs. Ferro; 19°: Independiente de Mdza vs. CAS; 20°: CAS vs. Aldosivi; 21°: All Boys vs. CAS; 22°: CAS vs. Mitre de Santiago del Estero; 23°: Morón vs. CAS; 24°: CAS vs. Rafaela; y 25°: Boca Ctes vs. CAS.