Tevez y Angelici se reúnen para posibilitar el regreso del ídolo

NEGOCIACIÓN

El delantero Carlos Tevez y el presidente de Boca, Daniel Angelici, tendrán hoy una nueva reunión para buscar encarrilar una situación a futuro y permitir el retorno del ídolo al club "xeneize", una vez que concluya su etapa en el Shanghai Shenhua de China.

En principio, el cónclave se desarrollará en un restaurante de Puerto Madero entre la máxima autoridad de la institución y el jugador, que intentará volver a principios de 2018, con el objetivo de vestir la camiseta azul y oro en la Copa Libertadores.

Ya no hay secretos y Tevez ya manifestó públicamente sus deseos de retornar a la institución de la Ribera. Lo único que el bonaerense todavía no definió es en “qué momento” se concretará el retorno del ídolo al equipo del DT Guillermo Barros Schelotto.

Por estos días, Tevez goza de una suerte de “licencia especial” de parte del Shanghai Shenhua para recuperarse de una distensión en el gemelo derecho. El jugador debería volver a China antes de que finalice agosto.

Aún cuando las conversaciones ya hechas no pasaron de charlas preliminares es casi una fija tal como se advierte en el "Mundo Boca" que Tevez puede hacer uso de la opción que le permitiría rescindir su vínculo con la entidad china, cuando se cumpla el primer año de contrato, es decir, en noviembre venidero.