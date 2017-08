Nueva semana de trabajo para Sarmiento

B NACIONAL

El grupo de futbolistas que integran el plantel profesional de Sarmiento comenzará hoy con una nueva semana de trabajo, de cara al inicio del Torneo de la Primera B Nacional, programado para sábado 16 de septiembre y en el que el conjunto de nuestra ciudad recibirá en su estadio a Quilmes.

A partir de las 10, el Verde se entrenará en el predio Ciudad Deportiva. Allí, el cuerpo técnico que encabeza Fernando "Teté " Quiroz seguirá reforzando la capacidad física de sus jugadores con los duros y exigentes ejercicios que se vienen repitiendo a lo largo de la pretemporada.

Al mismo tiempo, en busca de definir los titulares y de lograr el mejor funcionamiento del equipo, Quiroz tendrá la chance de analizar a sus jugadores en una tanda de tres partidos amistosos. El primero de ellos será este miércoles 23, cuando Sarmiento visite a Agropecuario Argentino de Carlos Casares (B Nacional). Luego, la revancha, será en el estadio "Eva Perón", el sábado 26; y por último, el miércoles 30 de agosto, el Verde viajará hasta Lincoln para medirse frente a Rivadavia de esa localidad (Federal A).

Por lo que ya se pudo ver en los amistosos y ensayos de fútbol, hasta el momento el equipo titular que Quiroz tendría en mente sería con Fernando Pellegrino; Javier Capelli, Matías Sarulyte, Lucas Landa y Ramiro Arias; Iván Etevenaux, Guillermo Farré, Luis Yamil Garnier y Gonzalo Bazán; Sergio Quiroga y Joaquín Boghossian.

El plantel y los refuerzos

El plantel de Sarmiento para esta temporada que se avecina en la B Nacional también está integrado por los arqueros Manuel Vicentini, Lautaro Amadé y Pablo Fernández; los defensores Luciano Pierce, Maximiliano Méndez, Ariel Kippes, Facundo Castet y Federico Pieretto; los volantes Renzo Spinaci, Agustín Pascucci, Fermín Antonini, Nicolás Rinaldi y Nicolás Giraudo; más los atacantes Héctor Cuevas Santiago Rosa, Ignacio Cacheiro, Eric Palleros, Patricio Vidal, Ignacio Cacheiro, Joaquín Vivani y Gianfranco Ottaviani.

Por otro lado, cabe recordar que Lucas Landa (Brown de Madryn), Matías Sarulyte (Quilmes), Ignacio Cacheiro (Brown de Madryn), Ramiro Arias (Aldosivi), Gonzalo Bazán (Arsenal), Iván Etevenaux (Belgrano), Fernando Pellegrino (Arsenal), Javier Capelli (San Martín de San Juan ), Guillermo Farré (Belgrano), Luis Yamil Garnier (Colón de Santa Fe) y Joaquín Boghossian (Arsenal) son hasta la fecha los nombres de los once refuerzos.

Las 25 finales

Los 25 partidos de Sarmiento en la B Nacional serán los siguientes: 1°: CAS vs. Quilmes; 2°: Libre; 3°: Dálmine vs. CAS; 4°: CAS vs. Gimnasia Jujuy; 5°: Los Andes vs. CAS; 6°: CAS vs. Riestra; 7°. Estudiantes SL vs CAS; 8°: CAS vs. Santamarina; 9°: Chicago vs. CAS; 10°: CAS vs. San Martín Tucumán; 11°: Almagro vs. CAS; 12°: CAS vs. Instituto; 13°: Juventud G vs. CAS; 14°: CAS vs. Agropecuario; 15°: Flandria vs. CAS; 16°: CAS vs. Brown Madryn; 17°: Adrogué vs. CAS; 18°: CAS vs. Ferro; 19°: Independiente de Mdza vs. CAS; 20°: CAS vs. Aldosivi; 21°: All Boys vs. CAS; 22°: CAS vs. Mitre de Santiago del Estero; 23°: Morón vs. CAS; 24°: CAS vs. Rafaela; y 25°: Boca Ctes vs. CAS.

El Verde "se copa"

En día, fecha y lugar a definir, Sarmiento tendrá que disputar la llave de los 16avos de final de la Copa Argentina frente a Sacachispas. Por el momento, se cree que el encuentro se jugaría antes del inicio del torneo de la Primera B Nacional (16 de septiembre). Entre las variantes, se podría jugar el miércoles 6 de septiembre.