Se juegan varios partidos del torneo de inferiores

FÚTBOL LOCAL

Hoy se jugarán varios encuentros correspondientes a la segunda fecha del Torneo de Divisiones Inferiores que organiza la Liga Deportiva del Oeste. El cronograma de partidos es el siguiente:

Independiente vs. Rivadavia (J)

Décima: 16.15

Octava: 15.15

Sexta: 14.00

Cuarta: 12.00

A. Mundos vs. Rivadavia (L)

Décima: 16.15

Octava: 15.15

Sexta: 14.00

Cuarta: 12.00

River vs. Villa

Décima: 16.15

Octava: 15.15

Sexta: 14.00

Cuarta: 12.00

Origone vs. Defensa

Décima: 16.45

Sexta: 15.30

Cuarta: 13.30

Baigorrita vs. Sarmiento

Décima: 16.15

Octava: 15.15

Sexta: 14.00

Cuarta: 12.00

BAP vs. Moreno

Décima: 16.15

Octava: 15.15

Sexta: 14.00

Cuarta: 12.00

Cabe recordar que no presentan categorías: Origone, en séptima y octava; y Deportivo Baigorrita, en séptima. Al mismo tiempo, es oportuno aclarar que el sábado pasado, como consecuencias de las condiciones climáticas debieron suspenderse los encuentros de las categorías impares.

Al mismo tiempo, también por la lluvia se reprogramó para el sábado que viene la segunda fecha del Torneo de Primera División Clausura "125 aniversario del Club BAP", que en esta edición 2017 tendrá en juego la Copa "Programa 2 pasiones (Radio Level 10)".