Newbery ganó en Mercedes

FEDERAL B

Jorge Newbery de Junín le ganó como visitante 2 a 1 a Mercedes Club, en el partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Federal B.

Para el equipo de nuestra ciudad la victoria representó una alegría inmensa, ya que se trata del primer triunfo en el torneo.

En el trámite de las acciones, el Aviador que conduce tácticamente Marcelo Messina tuvo un rendimiento parejo, en el que se destacó la figura de Gastón Malnero, quien marcó los dos goles para el equipo.

Ya en la primera parte, Newbery se presentó con una gran actitud para ganar en el mano a mano. En cada pelota dividida, los de Messina expresaron enormes ganas de revertir una situación que venía siendo complicada.

En definitiva, en esa primera parte, Malnero iba a marcar el primer tanto del partido que puso en ventaja al visitante. Luego, a los 25 del segundo tiempo, el delantero volvió a marcar para poner en ventaja a Newbery.

Con el 2 a 0 abajo, el local se desesperó y atacó como pudo. El premio al esfuerzo para Mercedes llegó a los 35 de esa segunda parte cuando Luis Lawler marcó el descuento que terminó siendo el resultado final.

Con esta victoria, el quipo de nuestra ciudad festejó un triunfo por primera vez en el certamen, salió del fondo de la tabla y respira más aliviado de cara a lo que se viene.

Todos los resultados y la próxima fecha

En el encuentro que abrió la fecha, Camioneros, uno de los punteros de la zona, goleó el sábado a Criba de La Plata por 3 a 0, con dos tantos de Laureano Tello y el restante de Franco Cáceres.

Ayer, El Linqueño (Lincoln) perdió 4 a 1, de local, frente a Independiente (Chivilcoy); Bragado Club venció por la mínima a ADIP (La Plata); y Everton (La Plata) cayó de local frente a Viamonte FC (Los Toldos) también por 1 a 0.

En la próxima fecha jugarán: Viamonte FC vs. Camioneros; CRIBA vs. El Linqueño; Independiente (Ch) vs. Bragado Club; ADIP vs. Club Mercedes; y Jorge Newbery vs. Everton.