Newbery visita a Mercedes Club

FEDERAL B

Jorge Newbery visitará hoy a Mercedes Club en el marco de la sexta fecha del Torneo Federal B. El partido comenzará a las 16 y será arbitrado por Alejandro Caraballo Bernal con las asistencias de Juan Martín Olivera y Gastón Pernot (terna de Escobar).

También, hoy, juegan: El Linqueño (Lincoln) vs. Independiente (Chivilcoy), a las 15.30, árbitro: Ricardo Sebastián Sena, asistentes: Emmanuel Oscar Claverini y Víctor Antonio Loto (terna de San Nicolás); Bragado Club vs. ADIP (La Plata), a las 15.30, árbitro: Alejo Cid, asistentes: Gerardo Raúl Banuera y Eneas Hachen (terna de Pergamino); y Everton (La Plata) vs. Viamonte FC (Los Toldos), a las 16, árbitro: Bruno Amiconi, asistentes: Marcelo Acosta y Mauricio Luna (terna de 25 de Mayo).

Ayer, en el encuentro que abrió la fecha, Camioneros, puntero de la zona, goleó a Criba de La Plata por 3 a 0, con dos goles de Laureano Tello y el restante de Franco Cáseres.