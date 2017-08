Boca ganó en el alargue en su visita a Cerro Porteño

AMISTOSO

Boca Juniors, vigente campeón del fútbol argentino, venció esta noche a Cerro Porteño de Paraguay por 2-1, en Asunción, en el encuentro amistoso que sirvió para reinaugurar el estadio “La Olla”.

El colombiano Wilmar Barrios (16m. ST) y Gonzalo Maroni (47m. ST) marcaron los goles del equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto; en tanto que el argentino Diego Churín (45m. ST) anotó el empate transitorio para el local.

Los primeros 45 minutos fueron muy parejos, sin predominio de un equipo sobre el otro y con escasas llegadas de gol.

Boca, con un 4-3-3, trató de manejar la pelota -para eso apostó a jugadores de buen pie-, regular el ritmo, pero le costó muchísimo generar juego.

Es que Edwin Cardona y Pablo Pérez, más el tridente ofensivo, Cristian Pavón, Darío Benedetto y Oscar Benítez, no gravitaron.

Recién sobre el final, por intermedio de Pavón (37m.) y Pérez (39m.), inquietó a Anthony Silva, más por jugadas individuales que por juego asociado.

Antes Cerro Porteño, con un 4-4-2, manejó un poco mejor la pelota, fue más punzante y tuvo dos llegadas muy claras con Fabián Franco (13m.) y Nelson Haedo Valdéz (41m.), pero en ambas ocasiones respondió Agustín Rossi.

En el segundo tiempo Boca pasó del 4-3-3 al 4-2-1-3, mejoró en el juego y además ganó en profundidad y llegó al gol.

Así, a los 15 minutos Lisandro Magallán (entró por Paolo Goltz) exigió una estupenda respuesta de Ignacio Don (reemplazó a Anthony Silva).

Luego, a los 31 minutos, Barrios capturó un rebote en el área y con un remate certero al palo izquierdo puso el 1-0.

Antes y después ambos entrenadores agotaron los cambios para ver a todos sus jugadores en acción y el juego no perdió intensidad.

Por eso, a los 45 minutos, Churín (ex Independiente) marcó el empate y Maroni, 120 segundos más tarde, puso el 2-1 final.