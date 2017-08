En la recta final

NOTICIAS DE SARMIENTO

Fernando Pellegrino; Javier Capelli, Matías Sarulyte, Lucas Landa y Ramiro Arias; Iván Etevenaux, Guillermo Farré, Luis Yamil Garnier y Gonzalo Bazán; Ignacio Cacheiro o Sergio Quiroga; y Joaquín Boghossian. De esos doce jugadores saldría el equipo titular de Sarmiento de cara el inicio del Torneo de Primera B Nacional, estipulado para el sábado 16 de septiembre y en donde el Verde debutará de local, frente a Quilmes.



Ya en el tramo final de la pretemporada, durante la semana el entrenador Fernando "Teté" Quiroz intensificó el trabajo en el equipo, sobre todo remarcando cuestiones tácticas, como salidas del fondo, proyecciones, control del balón y variantes al momento de defender y atacar.

Según lo que se pudo ver en los entrenamientos, el DT del Verde plantea para esta nueva etapa un juego más ofensivo, de más control y con su apuesta fuerte al dinamismo de los volantes extremos, ubicaciones que hoy estarían ocupando Etevenaux por la derecha y Bazán por la izquierda. También la pelota parada, en los pies de esos dos jugadores, se presenta como una variante importante al momento de lastimar al rival.



Si bien hay pistas importantes del equipo que pretende Quiroz, aún resta que el Verde juegue al menos tres partidos amistosos donde ahí sí se terminarían de despejar las dudas.

En esos últimos partidos de preparación, el miércoles 23, Sarmiento va a medirse de visitante frente a Agropecuario Argentino de Carlos Casares (B Nacional) y la revancha será en el estadio "Eva Perón", el sábado 26. Además, el miércoles 30 de agosto, el Verde visitará a Rivadavia de Lincoln (Federal A) en horario a definirse y en lo que podría ser el último choque amistoso.

Para finalizar con otra semana de trabajo, el plantel que encabeza Quiroz se entrenará hoy, a las 10, en Ciudad Deportiva, donde se espera que el DT encabece un extenso ensayo de fútbol.

Cabe recordar que Gonzalo Bazán (contractura), Patricio Vidal (desgarro), Joaquín Vivani (contractura), Santiago Rosa (inflamación tendón de Aquiles) y Federico Pieretto (traumatismo en el macizo facial) son los jugadores que continúan entrenando de manera diferenciada, recuperándose favorablemente de sus dolencias.





El fixture del Verde en la B Nacional y el partido por la copa

Los 25 partidos de Sarmiento en el torneo serán los siguientes: 1°: CAS vs. Quilmes; 2°: Libre; 3°: Dálmine vs. CAS; 4°: CAS vs. Gimnasia Jujuy; 5°: Los Andes vs. CAS; 6°: CAS vs. Riestra; 7°. Estudiantes SL vs CAS; 8°: CAS vs. Santamarina; 9°: Chicago vs. CAS; 10°: CAS vs. San Martín Tucumán; 11°: Almagro vs. CAS; 12°: CAS vs. Instituto; 13°: Juventud G vs. CAS; 14°: CAS vs. Agropecuario; 15°: Flandria vs. CAS; 16°: CAS vs. Brown Madryn; 17°: Adrogué vs. CAS; 18°: CAS vs. Ferro; 19°: Independiente de Mdza vs. CAS; 20°: CAS vs. Aldosivi; 21°: All Boys vs. CAS; 22°: CAS vs. Mitre de Santiago del Estero; 23°: Morón vs. CAS; 24°: CAS vs. Rafaela; y 25°: Boca Ctes vs. CAS.



Por otro lado, en día, fecha y lugar a definir, Sarmiento tendrá que disputar la llave de los 16avos de final de la Copa Argentina frente a Sacachispas. El encuentro se jugaría el miércoles 6 de septiembre y si el Verde gana accederá a los 8avos de final, donde enfrentaría a Independiente de Avellaneda o Atlético Tucumán.