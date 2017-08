Messi y Dybala, nominados

PREMIO “THE BEST”

La Fifa anunció el jueves los candidatos al premio denominado “The Best” (El Mejor), que incluye a siete jugadores del campeón europeo Real Madrid.

Además de Cristiano, los otros jugadores del Madrid son el arquero costarricense Keylor Navas, el lateral brasileño Marcelo, los defensores españoles Dani Carvajal y Sergio Ramos, el volante alemán Toni Kroos y el mediocampista croata Luka Modric.

Cristiano es el favorito para ganar el premio al mejor futbolista del mundo por segundo año consecutivo, y quinta ocasión en su carrera, después de una temporada en la que ayudó al Madrid a conquistar el doblete de la liga española y la Champions League.

Messi, el delantero uruguayo Luis Suárez y el volante español Andrés Iniesta son los tres jugadores del Barcelona, sin contar al brasileño Neymar, que fue transferido hace dos semanas al Paris Saint-Germain.

La Juventus cuenta con dos jugadores: el delantero Dybala y el arquero italiano Gianluigi Buffon. Leonardo Bonucci, ex zaguero de un equipo de Turín, también está entre los nominados, aunque fue transferido al Milan.