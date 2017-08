El sueño del Verde arranca frente a Quilmes

B NACIONAL

Ayer la AFA dio a conocer el fixture para la temporada 2017/2018 del Torneo de la Primera B Nacional, en el que Sarmiento debutará como visitante, frente a Quilmes, el sábado 16 de septiembre. En la segunda fecha, el Verde quedará libre y en la tercera también será visitante contra Villa Dálmine. Recién en el cuarto capítulo, el equipo de nuestra ciudad jugará en su estadio, frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Es tiempo de descuento para el equipo que conduce Fernando "Teté" Quiroz. En el tramo final de la pretemporada, el plantel se entrenó ayer en doble turno para seguir con la puesta a punto de cara a los últimos amistosos que jugará antes del gran debut.

En la doble jornada de ayer, el DT del Verde volvió a trabajar mucho en cuestiones tácticas. Salida desde el arco con pelota dominada, proyecciones de los laterales, acople entre las líneas y ataques rápidos por las bandas fueron algunos de los conceptos que el entrenador volvió a remarcar.

En la práctica de la tarde, Quiroz mezcló titulares con suplentes para armar dos equipos y así ensayar varias jugadas. Entre las buenas noticias, el marcador de punta Maximiliano Méndez volvió a entrenar a la par de sus compañeros y hasta participó del entrenamiento de fútbol.

Por el momento, los jugadores que están lesionados pero que se recuperan favorablemente son Gonzalo Bazán (contractura), Patricio Vidal (desgarro), Joaquín Vivani (contractura), Santiago Rosa (inflamación tendón de Aquiles) y Federico Pieretto (traumatismo en el macizo facial).

Por último, según lo programado por el cuerpo técnico, el plantel se volverá a entrenar hoy en doble turno, mañana lo hará por la mañana y el domingo los futbolistas tendrán descanso.

Cabe recordar que en las últimas horas quedaron confirmados tres nuevos partidos amistosos. El miércoles 23, Sarmiento va a medirse de visitante frente a Agropecuario Argentino de Carlos Casares (B Nacional) y la revancha en el estadio "Eva Perón" será el sábado 26. Además, el miércoles 30 de agosto, el Verde visitará a Rivadavia de Lincoln (Federal A) en horario a definirse.

La primera fecha de la B Nacional

La siguiente es la primera fecha estipulada para el campeonato de la Primera B Nacional, que empezará el sábado 16 de setiembre y se extenderá por 25 fechas hasta mayo de 2018, consagrando a dos equipos como ascendidos al próximo torneo de la Primera División.

En la jornada inicial, se enfrentarán: Juventud Unida de Gualeguaychú vs. Flandria; Instituto de Córdoba vs. Brown de Puerto Madryn; Almagro vs. Brown de Adrogué; San Martín de Tucumán vs. Ferro Carril Oeste; Santamarina de Tandil vs. Aldosivi de Mar del Plata; Estudiantes de San Luis vs. All Boys; Deportivo Riestra vs. Mitre de Santiago del Estero (postergado); Los Andes vs. Deportivo Morón; Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs. Atlético de Rafaela; Villa Dálmine vs. Boca Unidos de Corrientes; y Sarmiento vs. Quilmes. Libre: Agropecuario Argentino de Carlos Casares.

Las 25 finales del equipo de Quiroz

En lo que respecta a Sarmiento, sus 25 partidos serán los siguientes: 1°: CAS vs. Quilmes; 2°: Libre; 3°: Dálmine vs. CAS; 4°: CAS vs. Gimnasia Jujuy; 5°: Los Andes vs. CAS; 6°: CAS vs. Riestra; 7°. Estudiantes SL vs CAS; 8°: CAS vs. Santamarina; 9°: Chicago vs. CAS; 10°: CAS vs. San Martín Tucumán; 11°: Almagro vs. CAS; 12°: CAS vs. Instituto; 13°: Juventud G vs. CAS; 14°: CAS vs. Agropecuario; 15°: Flandria vs. CAS; 16°: CAS vs. Brown Madryn; 17°: Adrogué vs. CAS; 18°: CAS vs. Ferro; 19°: Independiente de Mdza vs. CAS; 20°: CAS vs. Aldosivi; 21°: All Boys vs. CAS; 22°: CAS vs. Mitre de Santiago del Estero; 23°: Morón vs. CAS; 24°: CAS vs. Rafaela; y 25°: Boca Ctes vs. CAS.

También se viene el partido de Copa

En día, fecha y lugar a definir, Sarmiento tendrá que disputar la llave de los 16avos de final de la Copa Argentina frente a Sacachispas. Por el momento, se cree que el encuentro se jugaría antes del inicio del torneo de la Primera B Nacional (16 de septiembre). Entre las variantes, se podría jugar el miércoles 6 de septiembre.

Cabe destacar que si el Verde le gana a Sacachispas accederá a los 8avos de final, donde enfrentaría a Independiente de Avellaneda o Atlético Tucumán.