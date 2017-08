"Es poco serio que no se sepa si se juega el domingo con Instituto"

El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, aseguró este miércoles que es "poco serio" que no se sepa si el equipo de Núñez, que derrotó por 3 a 0 a Atlas en la primera ronda, deberá jugar por los 16avos. de final de la Copa Argentina contra Instituto de Córdoba en Mar del Plata el domingo próximo.



"Me avisaron hace unos días y me volvieron a decir el martes que jugábamos en Mar del Plata contra Instituto el próximo domingo. Nosotros tenemos todo preparado, todo armado para ir el domingo. Ahora dicen que Instituto no sabe si puede jugar", expresó en rueda de prensa.



River, último campeón de la Copa, superó anoche por 3 a 0 a Atlas, equipo de la Primera D, en Salta, y avanzó así a los 16avos, de final del torneo, donde su rival será Instituto. Los cordobeses vencieron en los 32avos. a Argentinos Juniors por 1 a 0 el último 19 de julio. Sin embargo, Instituto tiene el equipo desarmado una vez que finalizó el campeonato de la Primera B Nacional y no quiere jugar el domingo.



"No tengo nada contra ellos. Los de Instituto deben tener sus razones pero el problema es la organización. Tenemos que ser más serios con este tipo de cosas porque lo que está en juego es el fútbol argentino", añadió D'Onofrio.