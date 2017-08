Tevez se reunirá con Angelici en los próximos días

BOCA JUNIORS

Carlos Tevez, ex jugador de Boca Juniors y actualmente en el fútbol chino, llegó ayer a la Argentina y se quedará hasta el 28 de agosto, lapso en el que se tratará una lesión física y también se reunirá con Daniel Angelici, presidente del club “xeneize”.

Tevez deberá presentarse el 30 de este mes en su actual club, el Shangai Shenua de China, que le concedió un permiso especial para que pueda realizar el viaje.

El “Apache” se atenderá con médicos locales por una distensión en su gemelo derecho, y se reunirá en los próximos días con Angelici para conversar sobre el presente del delantero y la posibilidad de que regrese a Boca para jugar la Copa Libertadores 2018.

Tevez llegó acompañado por su familia y una gran cantidad de equipaje. Según se supo en su círculo íntimo, la idea es que su familia se quede en el país y el delantero regrese solo a China para cumplir hasta noviembre su primer año de contrato con la entidad de Asia.

La semana pasada había surgido la versión de que Tevez podría regresar a Boca para jugar el segundo semestre de este año, pero esa posibilidad fue descartada por Angelici, quien dijo que una posible vuelta sería para el año próximo.

Es de recordar que una de las cláusulas del contrato del jugador con el equipo chino dice que si Boca abona 6 millones de dólares se puede quedar con el fichaje del 10.

Al margen de las ganas de Angelici de que Tevez vuelva, falta saber cuál es la idea del futbolista para diciembre y si sigue con ganas -a los 34 años- de seguir con las exigencias de un fútbol como el argentino y la responsabilidad de jugar en Boca con la obligación de ganar la Copa Libertadores.

“Sueño con ponerme la camiseta de Boca” y “con Guillermo me sentí muy cómodo en los últimos tiempos”, fueron frases de Tevez en un reportaje realizado la semana pasada.

Por eso será de gran importancia la reunión entre Tevez y el presidente de Boca. La realidad muestra que el Xeneize es un equipo que por ahora en el juego no lo extraña.

En tanto, el entrenador Guillermo Barros Schelotto públicamente dijo que es muy importante su vuelta, pero hacia adentro sigue armando su plantel a futuro sin la idea del regreso del “Apache”. Su última frase al respecto fue muy llamativa: “Hablo seguido con Tevez y a mí no me dice que va a volver”.

La otra noticia saliente del “mundo Boca” fue que Pedro Bentancur, representante del volante uruguayo Nahitan Nández, insiste en que si el capitán de Peñarol no firma su contrato en las próximas horas, él tiene una importante oferta de un club alemán. Además, quiere que se respeten las condiciones económicas que se habían pactado de entrada en el contrato del jugador.

Boca tiene acordada con el equipo “manya” la transferencia del 60 por ciento del pase de Nández en 4 millones de dólares, pero el inconveniente para que se firme la ficha es que todavía no se reglamentó por parte de la AFA la inclusión de un cupo más de extranjeros (pasaría de cuatro a cinco) y por ese motivo se demora la llegada del integrante de la selección “charrúa”.

En lo futbolístico, Juan Insaurralde, tras 15 días lesionado, se volvió a integrar y participó de la práctica de fútbol.