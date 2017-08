Unión superó a Lanús y se metió en octavos de la Copa Argentina

SORPRESA

Unión de Santa Fe eliminó anoche a Lanús de la Copa Argentina. Fue por 2-1 con un gol de Gamba y otro de De Iriondo. Silva había puesto en ventaja a los de Almirón.

Aunque aún restan algunos encuentros para que se complete el cuadro, se realizó el primer duelo correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina. El partido tuvo lugar en el estadio Julio Humberto Grondona con el arbitraje de Federico Beligoy.

En un partido de trámite parejo, Lanús se había puesto en ventaja a los 33 minutos: desborde de Acosta y aparición de Silva por el medio para el 1-0 parcial. Pero a los pocos minutos, Unión igualó la historia con un remate de De Iriondo que se desvió en Herrera y descolocó a Monetti. El equipo de Almirón no logró romper a un ordenado y sacrificado Tate, que tuvo su segunda recompensa a los 18 minutos de la segunda parte gracias a Lucas Gamba. Los del sur bonaerense apretaron en los últimos minutos, pero no hubo caso y el marcador no se inmutó.

Todo un triunfazo para el elenco de Madelón. Y un llamado de atención para Lanús pensando en su máximo objetivo en este semestre: la Copa Libertadores.

El Granate había arribado a esta instancia tras vencer por 5 a 1 a Sportivo Barracas. Almirón no pudo contar con ninguno de sus dos refuerzos, debido a que Ignacio Canuto arrastra una molestia y Facundo Castillón aún no fue habilitado.

Para este compromiso, el director técnico realizó algunos retoques, con respecto al once que eliminó a The Strongest de Bolivia. Fernando Monetti retornó al arco, tras dejar atrás una rotura de ligamentos cruzados, en lugar de Esteban Andrada, Marcelino Moreno desplazó al banco a Alejandro Silva y Germán Denis entró por José Sand.

Ahora Unión espera a San Lorenzo o Morón.